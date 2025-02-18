السعودية تستضيف مباحثات روسية أمريكية بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية

تستضيف العاصمة السعودية الرياض، اليوم "الثلاثاء" مباحثات روسية أمريكية بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية والتحضير لاجتماع قمة مرتقب بين الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب.

ومن المقرر أن تُعقد المباحثات الروسية الأمريكية في أحد قصور العائلة المالكة الدرعية في مجمع البساتين وسط تعزيز الإجراءات الأمنية في محيط موقع الاجتماع، حيث تم نشر قوات حراسة مشددة.

ويمثل الجانب الروسي وزير الخارجية سيرجي لافروف ومساعد الرئيس يوري أوشاكوف ورئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل دميترييف.

ويضم الوفد الأمريكي وزير الخارجية ماركو روبيو، ومستشار الأمن القومي للرئيس دونالد ترامب مايك والتز، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيفن ويتكوف.

من جهته قال المتحدث باسم فلاديمير زيلينسكي بأن الأخير سيزور السعودية في 19 فبراير الجاري.

وفي وقت سابق، صرح زيلينسكي بأن زيارته للسعودية لها أهداف إنسانية، ولم يتم التخطيط لأي لقاءات مع ممثلين عن روسيا أو الولايات المتحدة.