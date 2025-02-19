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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

شراكة إماراتية مصرية في السوق العقارية باستثمارات 14 مليار جنيه |تفاصيل

جانب من التوقيع
جانب من التوقيع
ولاء عبد الكريم

أكد المطور العقاري الإماراتي محمد العبار أن السوق العقاري المصري يشهد نموًا ملحوظًا يجعله من بين أكثر الأسواق الواعدة والجاذبة للاستثمارات في المنطقة. وأوضح أن القطاع العقاري في مصر يتجاوز حجمه 2 تريليون جنيه، مع معدل نمو سنوي يصل إلى 15%، مما يعكس إمكانيات ضخمة وفرص استثمارية مميزة.

جاءت تصريحات العبار خلال توقيع اتفاقية شراكة بين شركة إعمار مصر للتنمية وشركته لتطوير أول مشروع سكني متكامل بمدينة "مدى" بشرق القاهرة. وبلغت القيمة التعاقدية للمشروع نحو 14 مليار جنيه، حيث أشار العبار إلى أن الشراكة تهدف إلى تقديم مشروعات عمرانية حديثة تواكب تطلعات السوق، مؤكدًا أن المشروع سيوفر أكثر من 50,000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، إلى جانب الاعتماد على تصميمات مبتكرة ومعايير استدامة عالمية.

وأعرب العبار عن ثقته الكبيرة في مستقبل القطاع العقاري المصري، مشيرًا إلى أن المشروع الجديد سيكون نموذجًا للمجتمعات العمرانية العصرية المتكاملة، حيث يعتمد على تقنيات ذكية وصديقة للبيئة، مع تخصيص مساحات خضراء واسعة وتوفير خدمات شاملة تضمن جودة الحياة للسكان.

من جهته، أكد أيمن القوصي، المطور العقاري، أن القطاع العقاري يشكل أحد الركائز الأساسية للاقتصاد المصري، حيث يسهم بنسبة 20% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضح أن هذه الاتفاقية تعد خطوة استراتيجية لتطوير مدينة "مدى"، التي تقع على مساحة 500 فدان بشرق القاهرة، وتعد إحدى مدن الجيل الخامس التي تجمع بين الابتكار والاستدامة.

وأشار القوصي إلى أن المشروع يتضمن إنشاء أكثر من 10,000 وحدة سكنية ومساحات تجارية وخدمية متكاملة، بهدف تقديم مفهوم جديد للمجتمعات العمرانية المتكاملة. 

وأضاف أن المشروع يعتمد على نظام اقتسام الإيرادات، مع توقعات بارتفاع إجمالي الاستثمارات المستقبلية إلى 100 مليار جنيه.

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