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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

26 فرقة للفنون الشعبية تقدم عروضها بمسارح وبيوت الثقافة في أسوان

فرق الفنون الشعبية
فرق الفنون الشعبية
محمد عبد الفتاح

تستكمل فرق الفنون الشعبية المشاركة بمهرجان أسوان الدولى الـ 12 للثقافة والفنون ضمن فعاليات تعامد الشمس أسوان تقديم عروضها الفنية والفلكلورية والإستعراضية على مسارح قصور وبيوت الثفافة بمختلف مدن ومراكز المحافظة ، وأيضاً داخل الحدائق العامة والشوارع والميادين وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة ، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان .

ومن جانبه أوضح يوسف محمود مدير فرع ثقافة أسوان إلى أنه بناءاُ على توجيهات وزير الثقافة ومحافظ أسوان تشهد المراكز والمدن خلق العديد من الأجواء الترفيهية للمواطنين والأفواج السياحية والزائرين للمحافظة من خلال الفقرات التى تقدمها 26 فرقة للفنون الشعبية المشاركة في مهرجان تعامد الشمس لكافة الفئات العمرية من الأطفال والنشء والشباب وكبار السن .

وأشار إلى الفعاليات تختتم فى 22 من شهر فبراير الجارى تزامناً مع ظاهرة تعامد الشمس بمدينة أبو سمبل السياحية ، وتضم الفرق الفنية 14 دولة أجنبية وعربية وهى دول الهند ، والصين ، وصربيا ، وبولندا ، وبنما ، وليتوانيا ، واليونان ، وسيرلانكا ، وكولومبيا ، وسلوفاكيا ، والتشيك ، وتونس ، والجزائر ، وفلسطين ، فضلاً عن 12 فرقة مصرية وهى أسوان ، وأسيوط ، وكفر الشيخ ، والأنفوشى ، والعريش ، وتوشكى والوادى الجديد ، والشرقية ، ومطروح ، وبورسعيد ، بالإضافة إلى فرقتى التنورة التراثية وحلايب للفنون التلقائية .

بعث رؤساء ووكلاء وأمناء سر وأعضاء لجان التعليم والبحث العلمى الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب ببرقية تأييد للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية على كل ما يتخذه من قرارات تصب فى صالح الوطن والمواطنين .

جاء ذلك أثناء لقاؤهم باللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان فى حضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام ، وأعضاء مجلس النواب بأسوان ، وفى كلمته رحب الدكتور إسماعيل كمال بضيوف أسوان من لجان مجلس النواب لحرصهم على تنظيم هذه الزيارة الميدانية التى تجسد الدور الرقابى الهادف للتعرف والإطلاع على الإنجازات التى تتم على أرض الواقع .

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