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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

باحث : من الممكن إعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير

غزة
غزة
هاني حسين

علق محمد مرعي كبير الباحثين بالمركز المصري للفكر والدراسات،  على المجهودات المصرية المتواصلة لإعادة إعمار قطاع غزة .

وقال محمد مرعي في مداخلة هاتفية على قناة " تن "، :"  الرؤية المصرية بشان قطاع غزة مدعومة عربيا ".

وتابع محمد مرعي :" من الممكن إعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير لأحد وهذه هي رؤية مصر التي سيتم تقديمها في القمة العربية الطارئة ".

وأكمل محمد مرعي :" مصر تؤكد أنه هناك تجارب لحروب في العديد من دول العالم وتسببت في دمار وتم إعادة الإعمار دون تهجير لأحد من أرضه ".

ولفت محمد مرعي :" مصر تسير في المسار السياسي من اجل تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإنهاء الحرب ". 

مصر اخبار التوك شو قطاع غزة غزة الاحتلال

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