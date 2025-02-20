باحث : من الممكن إعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير

علق محمد مرعي كبير الباحثين بالمركز المصري للفكر والدراسات، على المجهودات المصرية المتواصلة لإعادة إعمار قطاع غزة .

وقال محمد مرعي في مداخلة هاتفية على قناة " تن "، :" الرؤية المصرية بشان قطاع غزة مدعومة عربيا ".

وتابع محمد مرعي :" من الممكن إعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير لأحد وهذه هي رؤية مصر التي سيتم تقديمها في القمة العربية الطارئة ".

وأكمل محمد مرعي :" مصر تؤكد أنه هناك تجارب لحروب في العديد من دول العالم وتسببت في دمار وتم إعادة الإعمار دون تهجير لأحد من أرضه ".

ولفت محمد مرعي :" مصر تسير في المسار السياسي من اجل تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإنهاء الحرب ".