أخبار محافظة القليوبية | إحالة المتهم بقتل فتاة وإشعال النار بها للمفتى .. وكشف غموض سرقة 9 مليون جنيه و3 كيلو ذهب من جواهرجي

شهدت محافظة القليوبية العديد من الأحداث والفعاليات المختلفة على مدار اليوم ، شملت قطاعات المحافظة المختلفة على كافة المستويات.

إحالة فني صباغة للمفتي .. قتـ ل فتاة وأشعل بها النار في القليوبية

قررت محكمة جنايات بنها، الدائرة الخامسة، إحالة أوراق فنى صباغة لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأى الشرعي في إعدامه لما اقترفه، من قتل فتاة خنقا وإشعال النار بها إثر مطالبة المجنى عليها للمتهم الزواج منها بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، وحددت جلسة اليوم الثالث من دور شهر مارس للنطق بالحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار شعبان عبد المنصف شعبان تعيلب، وعضوية المستشارين محمد عبدالواحد السيد عبده بحيري، وشريف محمد السباعى مصطفي، وعلاء الدين حمدى عبدالعزيز قنديل، وأمانة سر كمال حلمى جاويش.

وأحالت النيابة العامة المتهم "مدحت.ص.م.ص" ٣٩ سنة - المهنة فنى صباغة - المقيم شارع مجمع المحاكم - قسم شرطة الخانكة، في القضية رقم ٤١٤٠٢ جنح مركز الخانكة والمقيدة برقم ٥٠٢٩ لسنة ٢٠٢٤ كلي شمال بنها، لانه بدائرة مركز الخانكة محافظة القليوبية قتل عمداً المجني عليها ن م إ س مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على ذلك وعلي اثر وجود علاقة عاطفية سابقة فيما بينهما والحاح المجني عليها عليه للزواج منها توجه إلى حيث تقطن المجني عليها وما أن ظفر بها حتى طرحها أرضا وجثم فوقها وعصر عنقها بكلتا يديه وكتم أنفاسها بأن وضع وسادة على وجهها حتى تيقن من مفارقتها للحياة وأضرم النيران في تلك الوسادة فحدثت إصابتها الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياتها قاصدا ازهاق روحها.

المؤبد للمتهم بقـ.تل فتاة بطلق ناري في خلافات بينهما بالقليوبية

وقضت محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة الثالثة، بالسجن المؤبد لعامل بجراج لقتله فتاة بطلق نارى اثر خلاف سابق بينهما بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أمير فايز حنا وعضوية المستشارين تامر رضا البرديسي وأحمد رأفت الملكى وأمانة سر أحمد أبو اليزيد عياش.

أحالت النيابة العامة المتهم "أبوسيف.ف.ا" ٤٦ سنه - عامل بجراج، في القضية رقم ۳۰۹۳۸ لسنة ٢٠٢٤ قسم ثان شبرا الخيمة والمقيدة برقم ٣١٧٧ لسنة ٢٠٢٤ كلى جنوب بنها، لأنه بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة محافظة القليوبية، قتل المجني عليها أيه خالد عبد النبي عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن عقد العزم وبيت النية وأعد لهذا الغرض سلاحاً نارياً فرد خرطوش وتربصها كامناً بالمكان الذي أيقن سلفاً مرورها منه وما أن ظفر بها حتي أطلق صوبها عياراً نارياً أصاب به رأسها قاصداً من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابة - الموصوفة بتقرير التشريح - التي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات، وأن المتهم أحرز بغير ترخيص سلاح ناريا غير مششخن "فرد خرطوش"، وذخيرة طلقة واحدة مما تستخدم علي السلاح الناري موضوع الاتهام السابق دون أن يكون مرخص لهما.

كشف غموض سرقة مصوغات ذهبية من صاحب محل مجوهرات بالقليوبية

وكشفت مديرية أمن القليوبية غموض سرقة مبلغ مالى كبير ومصوغات ذهبية من صاحب محل مجوهرات واطلاق الرصاص عليه بدائرة قسم شرطة بنها ، حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 9 أشخاص والقي القبض عليهم.

تلقت مديرية أمن القليوبية بلاغا من مالك محل مصوغات ذهبية "مصاب بطلق نارى بالقدم اليمنى" وعاملان بالمحل بأنه حال عودتهم من محل عملهم مستقلين سيارة ملاكى قيادة أحدهم ، وأثناء سيرهم بدائرة القسم فوجئوا بعدد 3 سيارات ملاكى يستقلهم مجهولين قاموا بإستيقافهم وتهديدهم بأسلحة نارية وبيضاء ولدى مقاومتهم قام أحدهم بإطلاق عيار نارى محدثاً إصابة مالك المحل وإحداث تلفيات بالسيارة خاصتهم وقاموا بالإستيلاء على مبلغ مالى "9 مليون جنيه " و كمية من المشغولات الذهبية تزن 3 كيلو جرام وفروا هاربين.

وأسفرت الجهود عن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة 9 أشخاص "لـ 3 منهم معلومات جنائية" وعثر بحوزتهم على 2 بندقية خرطوش و فرد خرطوش و طبنجة وسلاح أبيض و عصا خشبية و 3 سيارة ملاكى.

طالب يطعن زميله في مشاجرة بطوخ

وأقدم طالب على طعن زميله بسلاح أبيض بقرية كفر منصور بطوخ فى محافظة القليوبية إثر مشاجرة بينهما بسبب خلافات الجيرة.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارًا من مركز شرطة طوخ يفيد وقوع مشاجرة بين طالبين بالمرحلة الثانوية وطعن أحدهما الآخر.

وانتقلت قوة أمنية من مباحث مركز شرطة طوخ وتبين حدوث مشاجرة بين طالبين بالمرحلة الثانوية، جيران بقرية كفر منصور تشاجرا سويا فطعن أحدهما الآخر بسلاح أبيض في ذراعة الأيمن تسبب في إصابته بجرح سطحي، والقي رجال المباحث القبض على المتهم، ونقل المصاب إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق .