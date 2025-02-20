غيابات الزمالك عن مواجهة الأهلي في الدوري الممتاز

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية مساء بعد غد السبت لمتابعة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في إطار منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري المصري.

وتنطلق مباراة الأهلي والزمالك يوم السبت علي استاد القاهرة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويغيب عن الزمالك كل من



حمزة المثلوثي بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

أحمد حمدي، لنفس السبب، وهو إصابة الرباط الصليبي.

ناصر ماهر: لإيقافه لمدة 3 مباريات وتغريمه 50 ألف جنيه مصري بسبب سلوكه غير الرياضي تجاه لاعب من الفريق المنافس دون كرة، وفقًا للائحة.

شيكابالا : سيغيب عن المباراة حيث انه مازال في مرحلة التاهيل

وتذاع مباراة الأهلي والزمالك عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري للبطولة.