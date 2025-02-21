التحقيق فى سقوط فتاة من الطابق الثالث بالقليوبية

بدأت جهات التحقيق بالقليوبية التحقيق في سقوط فتاة

فتاة من الطابق الثالث حيث أمرت بالاستعلام عن حالة المصابة وطلب تحريات المباحث حول الواقعة

وأصيبت فتاة بجروح خطيرة؛ إثر سقوطها من الطابق الثالث، في قرية ميت حلفا بمحافظة القليوبية وتم نقلها للمستشفى لسرعة إنقاذها.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، قد تلقت إخطارًا يفيد بورود بلاغاً من الأهالي بسقوط فتاة من أعلى عقار سكني بميت حلفا بمركز قليوب.

وتبين من التحريات الأولية، حدوث إصابة الفتاة بجروح خطيرة، إثر سقوطها من الطابق الثالث بمنزل أسرتها، وتبين ان والدها قام بتقيدها وضربها لمعاقبتها، وأثناء محاولة الهروب من بطش والدها، سقطت من أعلى العقار، فيما تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.