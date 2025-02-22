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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وفد دولي يتفقد وحدة أمراض الدم بمستشفى النيل في القليوبية

جانب من الجولة
جانب من الجولة
إبراهيم الهواري

زار وفد من الاتحاد الدولي للهيموفيليا، فرع القليوبية للتأمين الصحي حيث تفقد وحدة أمراض الدم بمستشفى النيل، لمتابعة سير العمل، والاطلاع عن قرب على الخدمات المقدمة لمرضى نزف الدم، ومراجعة بروتوكولات العلاج وآخر المستجدات في التعامل مع مرضى الهيموفيليا.


وقدم الدكتور محمد عبدالغني مدير المستشفى عرضا تعريفيا حول المستشفى ووحدة أمراض الدم، شمل شرحًا تفصيليًا عن أقسام العلاج الطبيعي وبنك الدم، إلى جانب استعراض بروتوكول العلاج المتبع في الوحدة، قدمه الفريق الطبي المشرف على رعاية المرضى.


وأعرب الوفد عن تقديرهم لمستوى الأداء، مشيدين بالجهود المبذولة من الفرق الطبية والتمريضية، بالإضافة إلى التجهيزات الحديثة التي تدعم تقديم خدمات متطورة، بما في ذلك توفير العلاجات المتخصصة وإجراء عمليات المفاصل لمرضى الهيموفيليا.


وأشار الوفد إلى أهمية المشروع القومي لمشتقات البلازما، واعتبروه خطوة استراتيجية عالمية تُنفَّذ على أرض مصر، مؤكدين على دوره المحوري في دعم المنظومة الصحية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من العلاجات المشتقة من البلازما.
من جانبه أكد مدير المستشفى على تكثيف التوعية بمرض نزف الدم، من خلال تسليط الضوء على أسبابه، ومضاعفاته، وسبل العلاج والوقاية، مشيرًا إلى ضرورة نشر الوعي الصحي ودعم المرضى وأسرهم لتحسين جودة حياتهم، وتعزيز تبادل المعرفة والأبحاث لتطوير الرعاية الطبية المقدمة لهم.


وأوضح أن وحدة الهيموفيليا مزودة بأحدث التقنيات الطبية، وتديرها نخبة من الأساتذة الجامعيين المتخصصين في أمراض الدم والعلاج الطبيعي، لضمان تقديم أعلى مستويات الرعاية للمرضى.


وأشار إلى أن المستشفى يعمل بطاقة استيعابية تبلغ 357 سريرًا، ويقدم خدمات طبية متكاملة في تخصصات متنوعة، تشمل جراحة العظام وتشوهات العمود الفقري، الجراحة العامة، المخ والأعصاب، الأورام، الأنف والأذن، المسالك البولية، العيون، القساطر المخية والقلبية، مناظير الجهاز الهضمي، العلاج الطبيعي، النساء والتوليد، الأوعية الدموية والقساطر الطرفية، بالإضافة إلى أقسام الرعاية المركزة، الحضانات، بنك الدم، المعامل، والأشعة التشخيصية.

القليوبية بنها محافظ القليوبية

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