أوقاف القليوبية: ملتقيات فكرية بالمساجد خلال شهر رمضان المبارك

أعلن الشيخ ياسر حلمي غياتي وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، رفع درجة الاستعداد على مستوى المساجد التابعة للمديرية وهى أكثر من 7 آلاف مسجد ، وإطلاق حملة نظافة مكبرة بالمساجد، لتزيين المساجد والتأكد من نظافتها لاستقبال ضيوف الرحمن، خلال شهر رمضان المبارك.



وأشار الى أنه سوف يتم تنظيم 29 ملتقي فكري على مدار الشهر الكريم بمسجد ناصر ببنها، إضافة إلى 29 ملتقي فكرى للواعظات بمسجد الشامخية ببنها، وكذلك تنظيم 14 ندوة وملتقي بجامعة بنها، كما أنه تم تحديد 723 مسجد بالمحافظة لصلاة التهجد خلال الشهر الكريم من المساجد الكبري، و297 مسجد للاعتكاف، كما أنه سيتم تنظيم 15 مائدة إفطار بأنحاء المحافظة بعدد من المساجد.



كما أنه تم اختيارعناوين متميزة للملتقيات الفكرية التي سيتم تنظيمها على مدار الشهر الكريم، بحضور أئمة وعلماء الازهر الشريف منها "اغتنام مواسم الطاعات والخيرات، وأخلاق الصائمين وسلوكهم، والإسلام دين الوسطية ونبذ العنف، وجبر الخاطر وأثره في الدنيا والأخرة، ومكارم الأخلاق ,اثرها في بناء الحضارات، وانتصارات العاشر من رمضان، وحقوق الوالدين، ودروس من يوم بدر، وصدقة الفطر"، وغيرها من الموضوعات التي تهم الإنسان والمواطن المصري.