لتقديم خدمات متكاملة .. تطوير مركز خدمة العملاء بعيادة بنها الشاملة

أعلن الدكتور سيد جلال مدير التأمين الصحي بالقليوبية أنه تم تطوير مركز خدمة العملاء بعيادة بنها الشاملة ليصبح مركزًا نموذجيًا يقدم خدمات متكاملة للمترددين على العيادة وذلك في إطار استراتيجية الهيئة لتحديث العيادات وتحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وأشار مدير التأمين الصحي بالقليوبية أن الفرع يسعي لتطوير كافة مراكز خدمات العملاء، وذلك في إطار جهود تطوير الخدمات الصحية ، مضيفا إن تطوير مراكز خدمة العملاء يمثل أولوية رئيسية، حيث يسهم في تعزيز التواصل مع المرضى وتلبية احتياجاتهم بكفاءة، مما يرفع من جودة الخدمات الطبية.

وأضاف مدير فرع التأمين الصحي بمحافظة القليوبية، أنه تم تزويد المركز بماكينة باركود لتسهيل إجراءات المرضى، وتقليل الازدحام، مما يسرّع عملية توجيههم ويحسن استجابة العاملين بشكل فعال.

وأشار الدكتور سيد جلال، إلى أن المريض هو محور الاهتمام الرئيسي، ويجب على كل موظف أداء دوره بفاعلية لتقديم خدمة عملاء متميزة تلبي توقعات المنتفعين.

وشدد على أهمية متابعة وتقييم أداء المركز بشكل مستمر، مع توفير برامج تدريبية للعاملين في مجالات خدمة العملاء، ومهارات التواصل، وإدارة الوقت، بهدف تحسين التعامل مع المشكلات والاستفسارات، مما يعزز رضا المستفيدين عن الخدمات المقدمة.

يُذكر أن عيادة بنها الشاملة تستقبل يوميًا نحو 1850 مريضًا، وتوفر خدمات طبية متكاملة في مختلف التخصصات، تشمل الممارس العام، الباطنة، العظام، الجراحة العامة، المسالك البولية، الأطفال، الأوعية الدموية، الكلي، الجلدية، المخ والأعصاب، الصدرية، الأنف والأذن، النساء والتوليد، بالإضافة إلى لجان تخصصية في مجالات القلب، الأورام، أمراض الدم، الروماتيزم، القولون التقرحي، والقساطر المخية، إلى جانب خدمات الأشعة، التحاليل، العلاج الطبيعي، وطب الأسنان.