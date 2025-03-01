قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك اليوم السبت 1-3-2025
حدث فى أول يوم رمضان.. احتراق المسجد النبوى.. ودخول الفتح الإسلامى مصر.. ووفاة السيدة خديجة
بعد مشادة البيت الأبيض .. ما مصير صفقة المعادن بين أمريكا وأوكرانيا ؟
ترتيب جدول دوري Nile عقب انتهاء الجولة الـ 16
ترتيب الدوري الإسباني قبل مباراة ريال مدريد وبيتيس
مواعيد غلق المحلات والمطاعم خلال رمضان 2025 والفئات المستثناة
الإفتاء: صيام من ينام طول النهار ويستيقظ قبل المغرب صحيح ولكن بشرط
افطر فورا في تلك الحالة.. الصحة توجه نصائح لمرضي السكر في الصيام
ارتفاع طفيف في درجات الحرارة ..تفاصيل طقس أول أيام شهر رمضان المبارك
أول يوم رمضان.. موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم السبت
مباريات الأهلي والزمالك ومنتخب مصر في شهر رمضان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ترتيب جدول دوري Nile عقب انتهاء الجولة الـ 16

بيراميدز
بيراميدز
ياسمين تيسير

انتهت أمس مباريات الجولة الـ 16 من بطولة دوري Nile حيث ستبدأ مباريات الجولة الـ  17 والأخيرة من الدور الأول للبطولة 

استعاد فريق بيراميدز صدارة الدوري المصري عقب الفوز امام الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما امس على استاد الإسكندرية في إطار مباريات الجولة 16 من بطولة الدوري الممتاز.


ترتيب الدوري المصري بعد الجولة الـ 16

1- بيراميدز 39 نقطة

2- الأهلي 36 نقطة

3- الزمالك 29 نقطة

4- المصري البورسعيدي 27 نقطة

5- البنك الأهلي 26 نقطة

6- سيراميكا كليوباترا 24 نقطة

7- حرس الحدود 22 نقطة

8- فاركو 22 نقطة

9- طلائع الجيش 21 نقطة

10- زد اف سي 20 نقطة

11- بتروجت 19 نقطة

12- الاتحاد السكندري 18 نقطة

13- غزل المحلة 17 نقطة

14- سموحة 17 نقطة

15- الجونة 16 نقطة

16- الإسماعيلي 13 نقطة

17- إنبي 12 نقطة

18- مودرن سبورت 9 نقاط

الدوري المصري الزمالك بيراميدز الاهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيلينسكي

زيلينسكي: ترامب استقبلني في البيت الأبيض لإهانتي

حالة الطقس

تغير مفاجئ.. حالة الطقس أول يوم في رمضان 2025

سفيرة أوكرانيا

كاميرات ترصد رد فعل سفيرة أوكرانيا خلال مشاجرة ترامب وزيلينسكي | فيديو

موعد أذان الفجر أول يوم رمضان 1 مارس 2025

موعد أذان الفجر أول يوم رمضان 1 مارس 2025

أحمد السقا

تفاصيل إصابة أحمد السقا خلال تصوير مسلسل العتاولة 2

صورة أرشيفية

بعد مشاجرة البيت الأبيض .. ترامب يكشف شرطه للقاء زيلينسكي مجددا

تصادم سيارتين بأسيوط

مصرع 4 أشخاص وإصابة 10 آخرين في تصادم سيارتين بأسيوط

الشيخ أحمد الطيب

طلب عاجل من شيخ الأزهر الشريف للمسلمين في أول ليالي رمضان

ترشيحاتنا

مجمع الإسماعيلية

إجراء أول عملية زراعة كبد من متبرع حي بمجمع الإسماعيلية الطبي

الأعشاب البحرية

كل ما تريد معرفته عن اليوم العالمي للحشائش البحرية .. انفوجراف

شركات الإنتاج الحربي تنظم قوافل طبية للعاملين وتكرم المتميزين والمحالين للمعاش

شركات الإنتاج الحربي تنظم قوافل طبية للعاملين وتكرم المتميزين والمحالين للمعاش

بالصور

طريقة عمل حلويات سهلة في رمضان.. 6 وصفات مختلفة

حلويات
حلويات
حلويات

فطارك عندنا .. محشي مشكل وبط متحمر والحلو.. كنافة بالمانجو

محشي وبط
محشي وبط
محشي وبط

مستوحاة من الطائرات المقاتلة.. شاهد سيارة كورفيت مافريك الخارقة

كورفيت مافريك
كورفيت مافريك
كورفيت مافريك

رمضان بلا سكر.. كيف تختار مشروبات تجنبك المفاجآت السامة؟

رمضان بلا سكر: كيف تختار مشروباتك بعناية لتجنب المفاجآت السامة؟
رمضان بلا سكر: كيف تختار مشروباتك بعناية لتجنب المفاجآت السامة؟
رمضان بلا سكر: كيف تختار مشروباتك بعناية لتجنب المفاجآت السامة؟

فيديو

اعلان سليمان عيد

سليمان عيد في موقف صعب.. إعلان اتوقف واعتذار لكل النوبيين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بال قنديل

بلال قنديل يكتب: رمضان في مصر حاجة تانية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: ترامب.. وتأسيس نظام عالمي جديد!

أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: منصة «FBC».. «الحدّاية مش بتحدّف كتاكيت»

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: طقوس رمضان في صعيد مصر

مونيكا ويليم

مونيكا ويليم تكتب.. المملكة وسياسة الحياد النشط .. مفاوضات متوازنة بين موسكو وواشنطن

المزيد