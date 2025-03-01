ترتيب جدول دوري Nile عقب انتهاء الجولة الـ 16

انتهت أمس مباريات الجولة الـ 16 من بطولة دوري Nile حيث ستبدأ مباريات الجولة الـ 17 والأخيرة من الدور الأول للبطولة

استعاد فريق بيراميدز صدارة الدوري المصري عقب الفوز امام الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما امس على استاد الإسكندرية في إطار مباريات الجولة 16 من بطولة الدوري الممتاز.



ترتيب الدوري المصري بعد الجولة الـ 16

1- بيراميدز 39 نقطة

2- الأهلي 36 نقطة

3- الزمالك 29 نقطة

4- المصري البورسعيدي 27 نقطة

5- البنك الأهلي 26 نقطة

6- سيراميكا كليوباترا 24 نقطة

7- حرس الحدود 22 نقطة

8- فاركو 22 نقطة

9- طلائع الجيش 21 نقطة

10- زد اف سي 20 نقطة

11- بتروجت 19 نقطة

12- الاتحاد السكندري 18 نقطة

13- غزل المحلة 17 نقطة

14- سموحة 17 نقطة

15- الجونة 16 نقطة

16- الإسماعيلي 13 نقطة

17- إنبي 12 نقطة

18- مودرن سبورت 9 نقاط