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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تصادم سيارتين واشتعال النيران فيهما أعلى الطريق الإقليمي بالقليوبية

جانب من التصادم
جانب من التصادم
إبراهيم الهواري

شهد الطريق الدائري الإقليمي حادث تصادم بين سيارتين نقل تريلا، مما أدى لاشتعالهما، وتم إخطار مدير أمن القليوبية بالواقعة.

تلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة للمرور إشارة من إدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث اشتعال سيارتين نقل تريلا، ووجود ضحايا أعلى الطريق الإقليمي قبل طلعة الباجور.

وانتقلت الخدمات الأمنية والمرورية، تنسيقا مع قوات الدفاع المدني بالحماية المدنية بالقليوبية، إلى مكان البلاغ اتجاه الباجور، وبالفحص والمعاينة تبين تصادم سيارتين نقل تريلا، أعلى الطريق المشار إليه، مما أسفر عن اشتعالهما.

وتم السيطرة على الحريق، وجارى رفع آثار الحادث والعمل على عودة حركة السيارات لطبيعتها مرة أخرى.

القليوبية بنها محافظ القليوبية

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