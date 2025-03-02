قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قصة مفاوضات بدأت 2017.. «بن شرقي» يتحدث عن كواليس انتقاله للأهلي
النظام الجديد يشعل المنافسة.. تعرف على تفاصيل الدور الثاني لدوري NILE
دعوى قضائية ضد إدارة ترامب بسبب إنهاء برنامج الحماية للمهاجرين
مصر ترفض محاولات تشكيل حكومة موازية في السودان وتدعو للحوار
التشكيل المتوقع لبرشلونة أمام ريال سوسيداد فى الدروي الإسباني
مواعيد عرض برنامج شيخ الأزهر في رمضان 2025
أحمد موسى عن الإفطار الجماعي في غزة: شعب متمسك بأرضه ولن يتركها.. والعوضي لـ رامز جلال: ما بقاش فيا حيل| أخبار التوك شو
آخر تحديث لسعر أشهر جرام ذهب اليوم 2-3-2025
من الخيانة للعشق.. ياسمين عبدالعزيز تواجه صراعات عاطفية في «وتقابل حبيب»|تفاصيل
أخبار العالم | إسرائيل توافق على مقترح أمريكي لهدنة مؤقتة في غزة وتطورات جديدة بشأن الحالة الصحية لبابا الفاتيكان
وجبة ضاحكة وبداية مشوقة.. «جودر 2» يعيد شهرزاد وشهريار للقمة مع ياسر جلال وياسمين رئيس |شاهد
بعد إصابته في «العتاولة 2».. فيفي عبده توجِّه رسالة لـ أحمد السقا |ماذا قالت؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار محافظة القليوبية|مصرع 4 أشخاص فى حريق سيارتين.. وملتقيات فكرية بالمساجد خلال شهر رمضان.. وقافلة مجانية بقرية قرقشندة بقها

تصادم
تصادم
إبراهيم الهواري

شهدت محافظة القليوبية العديد من الأحداث والفعاليات المختلفة على مدار اليوم ، شملت قطاعات المحافظة المختلفة على كافة المستويات.


مصرع 4 أشخاص في اشتعال النيران بسيارة على الطريق الإقليمي بالقليوبية
لقى 4 أشخاص مصرعهم فى حادث الطريق الدائري الإقليمي بمحافظة القليوبية، بمنطقة طلعة الإقليمي بعد طلعة الباجور، اثر حادث اشتعال النيران فى أحد السيارات.


وتمكن رجال الإدارة العامة للمرور من إعادة الحركة المرورية على الطريق وتم نقل الجثامين لمشرحة مستشفى بنها التعليمي وتم التحفظ عليهم تحت تصرف النيابة.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثامين ومعرفة سبب الوفاة، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، والتصريح بدفن الجثامين عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي.


وتلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من عمليات النجدة، يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث اشتعال سيارة نقل على الطريق الدائري الإقليمي، بمنطقة طلعة الإقليمي بعد طلعة الباجور.


وعلى الفور انتقلت قوات الأمن ورجال الإدارة العامة للمرور لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين وقوع حادث اشتعال النيران بسيارة نقل على الطريق الدائري الإقليمي، بطلعة الإقليمي بعد طلعة الباجور، والذي أسفر عن مصرع 4 أشخاص. وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.


أوقاف القليوبية: ملتقيات فكرية بالمساجد خلال شهر رمضان المبارك 
أعلن الشيخ ياسر حلمي غياتي وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، رفع درجة الاستعداد على مستوى المساجد التابعة للمديرية وهى أكثر من 7 آلاف مسجد ، وإطلاق حملة نظافة مكبرة بالمساجد، لتزيين المساجد والتأكد من نظافتها لاستقبال ضيوف الرحمن، خلال شهر رمضان المبارك.


وأشار الى أنه سوف يتم تنظيم 29 ملتقي فكري على مدار الشهر الكريم بمسجد ناصر ببنها، إضافة إلى 29 ملتقي فكرى للواعظات بمسجد الشامخية ببنها، وكذلك تنظيم 14 ندوة وملتقي بجامعة بنها، كما أنه تم تحديد 723 مسجد بالمحافظة لصلاة التهجد خلال الشهر الكريم من المساجد الكبري، و297 مسجد للاعتكاف، كما أنه سيتم تنظيم 15 مائدة إفطار بأنحاء المحافظة بعدد من المساجد.


بدء المرحلة الثانية لتكويد وترخيص المنشآت الصحية الخاصة في القليوبية
أعلنت إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالقليوبية عن بدء المرحلة الثانية من منظومة ترخيص المنشآت الصحية الخاصة، وذلك بناءً على توجيهات الدكتور هشام ذكي رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص.


وقال الدكتور أسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة بمحافظة القليوبية، إن المرحلة الثانية من المنظومة تشمل ترخيص وتكويد المنشآت الصحية الخاصة المختلفة، وذلك اعتبارًا من غدا الأحد الموافق 2 مارس 2025، حيث يتم التسجيل من خلال الرابط التالي: https://psdigit.mohp.gov.eg/.
وكشف وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، عن عدم قبول أي طلبات ورقية بإدارة العلاج الحر، ويقتصر التقديم فقط من خلال الرابط الإلكتروني، حيث يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الصحة والسكان للتحول الرقمي وتيسير الخدمات المقدمة لأصحاب المنشآت الصحية.


الكشف علي 1116 مواطنا فى قافلة مجانية بقرية قرقشندة بقها 
نظمت إدارة القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بالقليوبية قافلة طبية مجانية لخدمة أهالي قرية قرقشندة التابعه لقها ، وتم الكشف خلالها علي 1116 مواطن مجانا ، من خلال وجود عيادات طبية  في مختلف التخصصات.


وتأتى القافلة في إطار خطة الدولة وجهود محافظة القليوبية لتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة لجميع المواطنين.


وتنوعت أعمال القافلة ما بين الكشف الطبي فى التخصصات  المختلفة (  الباطنة -  الأطفال - الجراحة  - النساء  -  تنظيم أسرة ـ الجلديه ـ اسنان -رمد-عظام)، إلي جانب عيادة "اكشف واطمن" للكشف عن الدهون الثلاثية ونسبة الكوليستيرول في الدم وكذلك قياس السكر التراكمي.

القليوبية بنها محافظ القليوبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إبراهيم شيكا

تدهورت حالته الصحية.. نقل إبراهيم شيكا لاعب الزمالك السابق للعناية المركزة

الشيخ عمرو البدري من صلاة التراويح

قرأ ثلث القرآن .. من هو الشيخ عمرو البدري صاحب تريند التراويح؟

سعر الذهب

آخر تحديث لأقل جرام ذهب اليوم 2-3-2025

أعظم أسباب العقوبات الإلهية

معصية تجلب لك القحط والأمراض.. احذر الوقوع فيها!

أكلة في رمضان

أكلة في رمضان أوصى بها النبي تجعل الله وملائكته يصلون عليك .. هل تعرفها؟

شعار الزمالك

تعرف على كواليس مباراة الزمالك والأهلي الودية في العراق

مدرب غزل المحلة

مدرب كرة قدم يساهم في إنقاذ منطقة سكنية بسبب حريق مواد الغذائية بالمحلة

وظائف

وظائف خالية للشباب .. قدم الآن

ترشيحاتنا

فتاة تسأل "طالما ربنا بيحبنا ليه خلق الجنة والنار"

فتاة تسأل: "طالما ربنا بيحبنا ليه خلق الجنة والنار"؟.. الدكتور علي جمعة يجيب

أحمد عمر هاشم من الجامع الأزهر

أحمد عمر هاشم: شهر رمضان شهد أعظم الانتصارات في التاريخ الإسلامي

الدكتور علي جمعة

وليك الجنة.. علي جمعة: لو واحد إداك عشرة جنيه قديمة خدها وابقى غيرها .. فيديو

بالصور

مسلسل جودر2 الحلقة1 .. تارا عماد تطلب الزواج من ياسر جلال

تارا عماد وياسر جلال
تارا عماد وياسر جلال
تارا عماد وياسر جلال

في أول أيام رمضان.. صحة الشرقية تضبط 31 طن مخللات فاسدة بأولاد صقر

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

أكلة عزومات رمضان .. طريقة عمل المحشي المشكل

المحشي المشكل
المحشي المشكل
المحشي المشكل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: المعايشة التربوية... تكامل البناء

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: مع الشيخ محمد رفعت

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اللهم بارك لنا في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فئران الغلابة و الصهاينة

بال قنديل

بلال قنديل يكتب: رمضان في مصر حاجة تانية

المزيد