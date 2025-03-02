ناقد رياضي : ملف تجديد زيزو أصبح مملًا .. وانضمامه للأهلي ممكن

أكد الناقد الرياضي علاء عزت أن النادي الأهلي يحرص دائمًا على تكريم رموزه وتخليد ذكراهم، وهو ما ظهر جليًا في الفيديو الترويجي الخاص بالإعلان عن استاد الأهلي، حيث احتوى على العديد من الرسائل والذكريات التي تعكس تاريخ القلعة الحمراء.

ملف تجديد زيزو.. أزمة مستمرة

أوضح عزت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إيهاب الكومي في برنامج الماتش على قناة صدى البلد، أن قضية تجديد عقد أحمد سيد زيزو مع نادي الزمالك أصبحت مملة ومتكررة، لدرجة أن الجماهير لم تعد تهتم بمتابعتها، مشيرًا إلى أن هذا الملف بات مزعجًا للرأي العام بسبب استمراره لفترة طويلة دون حسم.

انضمام زيزو إلى الأهلي.. خيار وارد بشروط

أكد عزت أن كرة القدم المصرية تعيش عصر الاحتراف، وبالتالي لا يمكن استبعاد احتمال انتقال زيزو إلى الأهلي، في حال قرر النادي التفاوض معه. لكنه شدد على أن هذا الأمر مشروط بتخفيض اللاعب لمطالبه المالية، حيث طالب براتب مرتفع لتجديد عقده مع الزمالك، وهو ما قد يصعّب من فكرة انضمامه للأهلي إذا لم يراجع طلباته المالية.

تجديد عقود الشناوي ورامي ربيعة

أما بخصوص تجديد عقدي محمد الشناوي ورامي ربيعة، فقد أكد عزت أن الأهلي يسير نحو التجديد لهما بنسبة كبيرة، حيث إن المفاوضات بين الطرفين قريبة من الحسم. وأوضح أن النادي بحاجة إلى خدمات اللاعبين، خاصة في ظل خبرتهما الكبيرة ودورهما المهم داخل الفريق، كما أن الثنائي يرغب في الاستمرار ضمن صفوف القلعة الحمراء.

ختامًا

أصبحت قضية تجديد زيزو مثار جدل كبير، إلا أن الاحتراف يظل مفتوحًا أمام كل السيناريوهات، بما في ذلك إمكانية انتقاله إلى الأهلي، إذا وافق على تخفيض مطالبه المالية. وفي المقابل، يبدو أن الأهلي يسير نحو تأمين مستقبل بعض نجومه، وعلى رأسهم الشناوي ورامي ربيعة، لضمان الاستقرار الفني في المواسم المقبلة.