السيطرة على حريق شب في شقة سكنية بالقليوبية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق نشب بشقة سكنية بقرية برقطا التابعة لمركز كفر شكر بمحافظة القليوبية، دون خسائر بشرية أو ثمة إصابات.

وكشفت المعاينة الأولية نشوب الحريق بسبب ماس كهربائي، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.



وتلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من عمليات النجدة، يفيد ورود بلاغ بنشوب حريق بشقة سكنية بالطابق الثالث بعقار بقرية برقطا التابعة لمركز كفر شكر.



وعلى الفور انتقلت قوات الأمن ورجال الحماية المدنية، وجرى الدفع بـ3 سيارات إطفاء لموقع الحريق، وتم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، كما انتقلت سيارة إسعاف لسرعة التعامل مع أية حالة من حالات الاختناق، كما تمت أعمال التبريد بموقع الحريق لمنع نشوبه مرة أخرى، دون وقوع ثمة إصابات أو خسائر بشرية.



وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وكشفت المعاينة الأولية نشوب الحريق بسبب ماس كهربائي بأحد الأجهزة الكهربائية بالشقة، وانتدبت النيابة المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق.