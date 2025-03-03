جائزة تشجيعية لطالبات جامعة بنها في مسابقة "معًا" للأفلام القصيرة

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ، عن حصول طالبات الجامعة على جائزة تشجيعية عن فيديو "بصيرة" خلال فعاليات المسابقة القمية للأفلام القصيرة "معًا " و التي نظمتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي لطلاب الجامعات والمعاهد المصرية، بمشاركة 205 فيديو قصير من إبداعات الطلاب.



وأعرب الدكتور ناصر الجيزاوي عن سعادته بفوز طالبات الجامعة وهم مى عبدالرازق ، رحمة عبدالمقصود ، يمنى أحمد ، فاطمة فرج ، بثينه سليمان بإحدى الجوائز التشجيعية بمسابقة " معا" التي تسهم في تنمية وعي الشباب وتعزيز قيم التسامح والانتماء ، مؤكدا حرص جامعة بنها على توفير كافة سبل الدعم والرعاية لكافة الأنشطة الطلابية والتي تعمل علي صقل شخصيتهم وتكسبهم مهارات التواصل مع الآخرين وتعلمهم كيفية استثمار أفكارهم وإبداعتهم.



يذكر أن مسابقة "معًا" انطلقت بهدف إنتاج فيديوهات قصيرة لا تزيد مدتها عن دقيقة واحدة، تساهم في نشر ثقافة التسامح والتعايش، وتعزيز السلام الاجتماعي، وتدعيم قيم المواطنة، وترسيخ مبادئ الوسطية والاعتدال، ومناهضة التطرف والفكر التكفيري، وذلك ضمن جهود وزارة التعليم العالي المستمرة لبناء شخصية الشباب السوية وتحصينهم ضد الأفكار الهدامة.