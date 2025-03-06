عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا بعنوان "الفلسطينيون يتحدون الصعاب للعودة إلى منازلهم رغم الخراب"، حيث إن هذه الأرض التي أقيمت عليها هي أرض الأباء والأجداد، ويصر الفلسطينيون على عدم التنازل أو الرحيل.

وأوضح التقرير:" بين المساحات الشاسعة من الركام والدمار في قطاع غزة، لا تنقطع محاولات المواطنين للعودة إلى دورهم، حتى وإن كانت أثرا بعد عين"

وتابع التقرير ، :" إصرار العودة دفع عائلات الغزيين إلى السكن أسفل ركام منازلهم المدمرة كليا كما هو حال عائلة العِر، التي لم تجد بدا سوى العيش تحت أنقاض دارهم المدمرة بالكامل".

واكمل التقرير ان الفلسطينيون يحاولاون إصلاح منازلهم المدمرة للإقامة فيه مع العائلات، ومنهم من يستبدل قطع القماش والنايلون، عوضا عن جدران وأسطح دمرها الاحتلال الإسرائيلي.

وقال مواطن فلسطيني: "لم نرَ مثل هذا الخراب أبدا، وأنا عمري 60 عاما، ولمدة 30 سنة نعمر ونبني، لكن الاحتلال يهدم كل ذلك في غضون 5 دقائق، ليصبح البيت أثرا بعد عين".