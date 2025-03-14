الهيئة الدولية للشعب الفلسطيني: النساء الحوامل بغزة تعرضن لجرائم وانتهاكات إسرائيلية

قال الدكتور صلاح عبد العاطي، رئيس الهيئة الدولية للشعب الفلسطيني، إن لجنة تحقيق أممية أصدرت تقريرًا ليوثق الانتهاكات الإسرائيلية الواسعة بحق الشعب الفلسطيني منذ ٧ أكتوبر.

وأكد الدكتور عبد العاطي، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية " القاهرة الإخبارية"، أن التقرير تحدث عن انحصار أعداد الشعب الفلسطيني بنسبة لا تقل عن ٦٪ جراء جرائم الإبادة الممنهجة على مبدأ الصحة الإنجابية.

وأضاف في حديثه، أن التقرير أيضا شمل كافة ممارسات العنف الصهيوني التي تعرضت لها النساء الحوامل من الشعب الفلسطيني،:" النساء الحوامل بغزة تعرضوا لجرائم وانتهاكات صهيونية بالغة".

وقالت الصحة الفلسطينية، إن مستشفيات غزة استقبلت 12 شهيدًا و14 مصابًا خلال 24 ساعة جراء العدوان الإسرائيلي، جاء ذلك خلال نبأ عاجل حسبما أفادت فضائية “القاهرة الإخبارية”، وأكدت الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد ضحايا العدوان على غزة إلى 48515 شهيدًا و111941 مصابًا منذ 7 أكتوبر 2023.