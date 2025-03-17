لاعب مانشستر سيتي السابق يكشف تراجع مستوى صلاح في آخر مباراتين

كشف ميكا ريتشاردز، لاعب فريق مانشستر سيتي السابق، سر تراجع مستوى الدولي المصري محمد صلاح، مع فريق ليفربول في آخر مباراتين.

وودع فريق ليفربول بطولة دوري أبطال أوروبا بركلات الترجيح على يد باريس سان جيرمان.

فيما خسر نهائي كأس كاراباو لصالح نيوكاسل يونايتد بهدفين مقابل هدف.

وعن مستوى صلاح، قال ميكا ريتشاردز في تصريحات نقلها موقع “ givemesport”: "لا تنسوا أن محمد صلاح يصوم في شهر رمضان، فهو ممنوع من الأكل بين شروق الشمس وغروبها، لذلك ربما يكون الأمر مؤثرا على مستواه".

وأضاف: “ لا تنسوا أن صلاح الآن في رمضان، وهو صائم، من الطبيعي ألا تكون لديه نفس مستويات الطاقة التي كان يتمتع بها عندما كان يأكل، تواجده على أرض الملعب الآن، ولعبه بهذا المستوى، أمرٌ رائع، مجرد تواجده هناك، كما تعلمون”.

مساهمات صلاح

يذكر أن محمد صلاح يعتلي صدارة هدافي وصانعي الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 44 مساهمة تهديفية.