خالد أبو بكر: ليس لدي أي طموح سياسي والسياسة وجع دماغ

أكد المحامي الدولي خالد أبو بكر، على أهمية صفقة رأس الحكمة وأنها مثالية لمصر وسيعقبها صفقات أخرى كثيرة ليست بنفس القيمة المالية ولكنها مهمة، مشيرا إلى عدم وجود دور له في صفقة رأس الحكمة ولكنه يعتبرها أعلى بيزنس.

وأوضح خالد أبو بكر، في حواره ببرنامج "أسرار"، مع الإعلامية أميرة بدر، المذاع على قناة النهار: أن الاستثمار في الارض في حدث ذاته مكسب، قائلا: "عندما يكون لديك قطعة أرض ويأتي من يعمرها، ويشاركك بـ50% من الأرباح، فإن هذا مكسب أيضا، وحصلنا على نحو 24 مليار كاش مقدما".

وأكد خالد أبو بكر، أنّه ليس لديه أي طموح سياسي ولا يريد الحصول على أي منصب حكومي أو منصب، قائلا: "لن أخوض انتخابات أي نادي أو نقابة أو أي شيء آخر، كل اللي عايزه أكون محاميا وأن أعبر عن رأيي، وأرفض ترك مكتبي للانشغال في العمل العام، ولا أقول إن السياسة وجع دماغ، لكنها كذلك إن كنت في موقع المنفذ".