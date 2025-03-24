توك شو| مصر تستضيف اجتماعا دوليا لبحث وقف العدوان على غزة.. وتقلبات جوية حادة بسبب اللانينا

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة، نرصد أبرزها فى التقرير التالى:

حسام موافي يكشف كيف يؤثر ضيق الشريان الكلوي على ارتفاع ضغط الدم

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أن الكلى تعتمد بشكل أساسي على ضغط الدم لأداء وظيفتها الحيوية.



تعرضت لانهيار عصبي.. كيف تلقت أرملة الملحن الراحل محمد رحيم خبر وفاته

أكدت أنوسة كوتة، مدربة الأسود، وأرملة الملحن محمد رحيم ، أن فترة ما بعد وفاة زوجي الراحل محمد رحيم صعبة، مشيرة إلى أنها مفتقدة جميع الأجواء والمناسبات التي كانت تجمعهما معا.



مصر تستضيف اجتماعا دوليا لبحث وقف العدوان على غزة بحضور مسؤولين عرب وأوروبيين

استضافت القاهرة اجتماعا مهما، بحضور الممثلة العليا للشؤون الأمنية للاتحاد الأوروبي، والسفير بدر عبد العاطي وزير الخارجية المصري، ونظيره القطري، وعدد من المسؤولين والأمين العام للجامعة العربية، بهدف حشد الجهود لوقف العدوان الحالي على قطاع غزة.



أحمد موسى: أمريكا ستقدم على قصف إيران في حالة واحدة.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن إيران إذا لم توافق على الاتفاق النووي الجديد؛ ستقصف أمريكا المفاعل النووي الإيراني.



أحمد موسى: مبعوث ترامب للشرق الأوسط غابت عنه معلومات عن مصر.. ويجب أن يعرفها

قال الإعلامي أحمد موسى، إن المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف قريب جدا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



إعلام فلسطيني: اغتيال إسماعيل برهوم القيادي بحماس في غارة إسرائيلية على خان يونس

كشف إعلام فلسطيني عن اغتيال عضو المكتب السياسي لحماس إسماعيل برهوم في غارة للاحتلال على مجمع ناصر الطبي بخان يونس حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.



خالد أبو بكر: أؤمن أن الأرض تحكم بالقوة.. وتهجير الفلسطينيين لن يحدث

تحدث المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، عن قرائته للمشهد في فلسطين وقطاع غزة والتطورات الإقليمية في مصر والأردن وتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قائلا: "أؤمن أن الأرض تحكم بالقوة، أنتَ قوي؛ سيكون لك ثمن، وإن لم تكن قويا؛ لن يكون لك ثمن".



الشبشب هو الحل.. سلوى خطاب: لا أؤمن بأساليب التربية الحديثة

أكدت الفنانة سلوى خطاب، أن الزواج والإنجاب سنة الحياة، متحدثة عن قرارها بعدم الإنجاب، بأنها لم تكن لتصبح أمًا ناجحة، وأنها لا تؤمن بأساليب التربية الحديثة التي تعتمد على النقاش المطوّل مع الأطفال، قائلة: "لو في تربية فيها أصول؛ هعملها، غير كده لا".



تعرضت للخيانة.. سلوى خطاب: الزواج ليس مجرد ارتباط ويحتاج إلى توافق فكري بين الطرفين

علقت الفنانة سلوى خطاب، عن موقفها من الزواج، مؤكدة أنها لا تشعر بالندم على عدم تكرار التجربة، لأنها ترى أن الزواج ليس مجرد ارتباط، بل يحتاج إلى توافق فكري وحقيقي بين الطرفين.



عن أتعابه الضخمة والقضايا.. المحامي خالد أبو بكر: بقدر وقتي

تحدث المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، عن ارتفاع قيمة أتعابه كمحامٍ، ولماذا لا يقبل إلا أسماء كبيرة، موضحًا: "أنا بقدر وقتي، وأنا تعبت في حياتي وعندي عمر هعيشه، فشركة أمريكية ممكن تقولي أنت يا محامي يا اللي قاعد في الشرق الأوسط اخترناك كي تكون محامينا".



والدها سورى واسمه محمد| الراقصة بدرة مع رامز: حبيت مليونير مصري عنده أولاد

وقعت الراقصة بدرة ، ضحية جديدة على برنامج المقالب الشهير “رامز آيلون مصر”.



وزارة الخارجية: اجتماع عربي أوروبي بالقاهرة لبحث تطورات غزة واستعادة التهدئة

كشفت وزارة الخارجية المصرية ، أن مصر استضافت اجتماعا للجنة العربية الإسلامية المعنية بغزة، مع الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي.



المفتي: التشاؤم لا أساس له في الدين.. والأبراج والتنجيم كذب وخداع

أكد الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، مفتي الجمهورية، أن التشاؤم من أرقام معينة أو حيوانات مثل القطة السوداء، وكذلك الاعتقاد في الفأل السيئ، ليست سوى عادات وأعراف لا تمت للدين بصلة، مشددًا على أن الإسلام نهى عن التشاؤم وحث على التفاؤل.



خبير مناخ: تقلبات جوية حادة في البلاد بسبب ظاهرة اللانينا

أكد الدكتور تحسين شعلة، خبير البيئة والمناخ، أن البلاد تشهد خلال هذه الفترة تقلبات مناخية حادة نتيجة التغيرات في درجات حرارة البحار والمحيطات.

