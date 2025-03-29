قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
باريس سان جيرمان يكتسح سانت إتيان بسداسية ويقترب من التتويج بالدوري الفرنسي
بركلات الترجيح.. نوتنجهام يهزم برايتون ويتأهل لنصف نهائي كأس الاتحاد
رئيس حركة حماس في غزة: سلاح المقاومة خط أحمر
نزلت القبر مكانه.. نشوى مصطفى تكشف عن تصرف غريب لها يوم وفاة زوجها
مظاهرات في تل أبيب تطالب بإسقاط حكومة نتنياهو .. فيديو
آخر تحديث لسعر الجنيه الإسترليني اليوم 29-3-2025
زيلينسكي: لا يمكن غض الطرف عن الهجمات الروسية المكثفة بالمسيرات يوميا
أول تحرك برلماني بشأن تصريحات وزير الصحة في زيارة مستشفى العدوة بالمنيا
أفطر ولا أصوم؟.. حمزة العيلي يطرح سؤالا للجمهور بشان عيد الفطر
بعد ارتفاع الأسعار.. قرارات سعودية عاجلة لضبط توازن القطاع العقاري في الرياض
معاك يبقى صفر %.. أحمد حجازي يرد علي تصريحات حسام حسن بشأن فرص مشاركته مع المنتخب
بعد رؤية هلال شوال | هل البنوك غدا الأحد إجازة .. البنك المركزي يجيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

أول تحرك برلماني بشأن تصريحات وزير الصحة في زيارة مستشفى العدوة بالمنيا

مجلس النواب
مجلس النواب
حسن رضوان   -  
عبد الرحمن سرحان

تقدمت النائبة هناء أنيس رزق الله ، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، وعضو أمانة المرأة المركزية بحزب الشعب الجمهوري، بطلب إحاطة للمستشار  حنفي جبالي رئيس مجلس النواب موجها الي الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن التصريحات الأخيرة لـ وزير الصحة في مستشفي العدوة بمحافظة المنيا.

وقالت «النائبة هناء أنيس» خلال طلب الإحاطة، أنه خلال زيارة وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار إلى محافظة المنيا، تفقد مستشفى العدوة المركزي، حيث التقى بعدد من مرضى الغسيل الكلوي للاستماع إلى شكاواهم وملاحظاتهم ، وخلال الحديث أحد المرضى أعرب عن استيائه من تعامل أفراد الأمن في المستشفى، قائلاً: "الأمن بيتعامل معانا وحش وبيمنعنا نشرب أو ناخد أي حاجة وبنتأخر قبل موعد الغسيل وبنوقف هنا بالساعات".

وأوضحت قائلة: ردًا على كلام المريض خلال حديثة مع الدكتور خالد عبد الغفار  طلب الوزير من المريض توجيه الشكر للدولة على الخدمات المقدمة، قائلاً: "لم أسمع حتى الآن كلمة شكر واحدة على هذا المكان الذي أنشأته الدولة".

وشددت «عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب»، أنه عقب تصريحات الوزير سادت حالة من الغضب الشديد خلال الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، بسبب تصريحات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان ونائب رئيس الوزراء خلال جوله تفقدية لمستشفي العدوة بمحافظة المنيا حيث تحدث الوزير مع أحد المرضي عن المبني الجديد للمستشفي ومدي سرعة استجابة المستشفي لتقديم الرعاية الصحة لهم فأجاب المريض علي الوزير قائلا: بنقف بالساعات كإننا طلبة في إبتدائي ومفيش اهتمام من المستشفي فرد علية الوزير قائلا : طب أشكرنا الأول علي المبني الجديد والخدمات وبعدين اشتكي؟

وأضافت «عضو أمانة المرأة المركزية بحزب الشعب الجمهوري» ، أنه من الطبيعي أن الإستماع الي شكوي المريض أقل واجب تقدمة الصحة لكافة المرضي في جميع المستشفيات علي مستوي الجمهورية بالإضافة الي أن الصحة حق أساسي لكل مواطن مصري وليست استثناءً.

ولفتت «عضو مجلس النواب»، الي أنه في الدستور المصري يتم التأكيد على أن حق الرعاية الصحية من الحقوق الأساسية للمواطنين، مشددة علي أن الدولة تعمل على تحسين وتطوير النظام الصحي، ومن أبرز الخطوات التي تم اتخاذها في هذا المجال هو تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، التي تهدف إلى ضمان تقديم خدمات صحية متكاملة لجميع المواطنين بشكل عادل ومنصف.

وأشارت الي أنه من خلال هذه المنظومة يسعى النظام الصحي إلى تعزيز الوصول إلى الخدمات الصحية في مختلف المحافظات بناء علي توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بما في ذلك المناطق النائية وتقديم الرعاية الصحية في أعلى مستويات الجودة.

ونوهت قائلة أنه بالإضافة إلى ذلك، يتم العمل على تحسين البنية التحتية للمستشفيات والمراكز الصحية لتلبية احتياجات المواطنين بشكل أكثر فعالية.

وأكدت ما حدث من وزير الصحة خلال زيارتة لمستشفي العدوي في المنيا تصريح غريب للغاية والأغرب من ذلك أن يصدر التصريح من الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان الذي هو علي رأس على رأس المنظومة الطبية والذي يطلب في الشكر من المواطن علي دورة الذي يتقاضي علية أجرًا من الدولة وعلى مستشفى تم إنشاؤها من ضرائب المواطن المصري وكان من الأولي أن ينصت الوزير الي شكوي المريض الذي يعاني من بعض الأشياء بدلاً من أن يطالبة بكلمة شكر علي المجهودات.

الصحة وزير الصحة النواب مجلس النواب البرلمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دار الإفتاء

بث مباشر.. دار الإفتاء تعلن موعد أول أيام عيد الفطر المبارك 2025

رؤيه هلال عيد الفطر 2025

البحوث الفلكية: تعذر رؤية هلال عيد الفطر من داخل مرصد حلوان

دار الإفتاء أول أيام عيد الفطر

رسميا.. دار الإفتاء تعلن موعد أول أيام عيد الفطر المبارك 2025

علامات ليلة القدر

هل ظهرت علامات ليلة القدر 29 رمضان؟.. هنيئًا لما فاز بها

دار الإفتاء

بعد الجدل المثار.. بيان جديد من دار الإفتاء بشأن موعد عيد الفطر 2025

البنك المركزي

بعد رؤية هلال شوال | هل البنوك غدا الأحد إجازة .. البنك المركزي يجيب

موعد صلاة عيد الفطر 2025

موعد صلاة عيد الفطر 2025 في القاهرة والمحافظات

رؤية هلال عيد الفطر

سحب وملوثات تعوق رؤية هلال رمضان من مرصد حلوان

ترشيحاتنا

فتاة

زوج أمام محكمة الأسرة: خانتني مع حبيب عمرها

حادث توك توك

قنا .. مصرع شابين فى تصادم توكتوك وسيارة أمام قرية السمطا

مصرع شخص وإصابة 5 آخرين في حادث تصادم بأسيوط

مصرع شخص وإصابة 5 آخرين في تصادم سيارة ملاكي وتوك توك بأسيوط

بالصور

شكشوكة الفول بالسجق وطعمية بالبيض.. سحور آخر يوم رمضان

سحور اخر يوم رمضان
سحور اخر يوم رمضان
سحور اخر يوم رمضان

أبرزهم خالد الصاوي.. وصول عدد من الفنانين للعرض الخاص لفيلم سيكو سيكو

خالد الصاوي
خالد الصاوي
خالد الصاوي

بكوفيه فلسطين ..وصول طه دسوقي برفقة زوجته للعرض الخاص لفيلم سيكو سيكو

طه دسوقي وزوجته
طه دسوقي وزوجته
طه دسوقي وزوجته

هؤلاء الأشحاص ممنوعون من تناول الرنجة والفسيخ.. فهل أنت منهم ؟

أشخاص ممنوعين من تناول الرنجة والفسيخ
أشخاص ممنوعين من تناول الرنجة والفسيخ
أشخاص ممنوعين من تناول الرنجة والفسيخ

فيديو

محمد رمضان

الهمة يا عمال .. محمد رمضان يعيد تقديم رائعة سيد مكاوي في مدفع رمضان

هالة صدقي

هالة صدقي: عمليات التجميل بطلت نجمات كبار التمثيل وهذه رسالة خاصة لـ يسرا

نشوى مصطفى

نزلت القبر مكانه.. نشوى مصطفى تكشف عن تصرف غريب لها يوم وفاة زوجها

زياد ظاظا

عودة للمهرجانات.. زياد ظاظا يطرح أنا عايش وسط مدمنين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد سعيد

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الصديق قبل الطريق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دراما رمضان بين التشويه والبناء

مونيكا ويليم

مونيكا ويليم تكتب: كيف تؤثر الطاقة في مسار الصراع الروسي الأوكراني؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر.. العبقرية التاريخية واستحقاقات الجغرافيا

المزيد