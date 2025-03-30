محافظ الوادي الجديد يوجّه برفع درجة الاستعداد القصوى استعدادًا لعيد الفطر

وجّه اللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، برفع درجة الاستعداد القصوى في جميع القطاعات والمرافق الحيوية، بالتزامن مع الاحتفال بعيد الفطر المبارك، مع تفعيل غرف العمليات الرئيسية والفرعية بالمراكز؛ لتلقي البلاغات والتعامل الفوري مع أي طوارئ.

وشدّد المحافظ على تكثيف الحملات الرقابية على المخابز والأسواق، للتأكد من سلامة السلع الغذائية وصلاحيتها، وضبط الأسعار واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين. كما وجّه برفع حالة الطوارئ داخل المستشفيات والوحدات الصحية، والتأكد من تواجد الأطباء في مناوباتهم لضمان تقديم الرعاية الصحية اللازمة.

كما وجّه المحافظ الوحدات المحلية بتكثيف جهود النظافة العامة، ورفع كفاءة الحدائق والمتنزهات استعدادًا لاستقبال المواطنين خلال أيام العيد.