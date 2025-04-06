ماكرون يزور المتحف المصري الكبير في جولة سياحية وتاريخية

قال مصدر مطلع بالمتحف المصري الكبير، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من المقرر أن يقوم بزيارة رسمي إلى المتحف، في جولة سياحية وتاريخية.

وأوضح المصدر لـ “صدى البلد”، أن زيارة الرئيس الفرنسي ستتضمن جولة داخل المتحف لمشاهدة القطع الأثرية المعروضة على الدرج العظيم، بالإضافة إلى زيارة قاعات العرض الرئيسية.

المتحف المصري الكبير

ويأتي ذلك على هامش القمة المنتظرة بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع الرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله بشأن غزة.

وأكدت شبكة دويتشه فيله الألمانية، في تقرير إخباري لها، أن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الرسمية لمصر والتى ستستمر لمدة ثلاثة أيام - تكتسب أهمية خاصة حيث تأمل فرنسا في إحراز تقدم في الصراع في منطقة الشرق الأوسط، ويعود ذلك جزئيًا إلى دورها التاريخي كجسر للتواصل مع العالم العربي.



وذكرت شبكة دويتشه فيله الألمانية أن ماكرون يسعى إلى الاستفادة من العلاقات التاريخية الوثيقة بين فرنسا ومصر للعمل على وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط، مضيفة أنه على الرغم أن التركيز الرسمي للزيارة هو التعاون الاقتصادي لكن في الواقع، تتجه الأنظار صوب غزة بعدما انتهكت إسرائيل مؤخرًا وقف إطلاق النار الذي اتفقت عليه مع حماس.