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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ابنة جون ميلينكامب تروي معاناتها مع السرطان

تيدي ميلينكامب
تيدي ميلينكامب

بعد أكثر من عامين على إعلانها عن إصابتها بسرطان الجلد، كشفت نجمة The Real Housewives of Beverly Hills السابقة، تيدي ميلينكامب، عن تطورات خطيرة في حالتها الصحية، معلنة أن المرض وصل إلى المرحلة الرابعة، بعد اكتشاف أورام متعددة في الدماغ والرئتين.


تيدي ميلينكامب تكشف تطورات صادمة في معركتها مع السرطان

وفي تصريحات مؤثرة خلال ظهورها في بودكاست The Skinny Confidential Him & Her، قالت تيدي إن رحلتها مع المرض بدأت بظهور بقعة بيضاء كبيرة على كتفها منذ الطفولة، تحولت لاحقًا إلى بقع صغيرة متغيرة الشكل والحجم، ما دفعها في 2019 لاستشارة طبيب بعد ملاحظة صديقة لها لتغير لون الجلد،الطبيب شخّص الحالة حينها على أنها “التهاب جلدي” وطلب استخدام كريم موضعي.


الورم يصل إلى الدماغ والرئتين

لكن بعد مرور سنوات، تطورت الأمور بشكل صادم، لتجد نفسها في مواجهة “مرحلة مرعبة” من السرطان، على حد وصفها، بعد اكتشاف انتشار الأورام إلى مناطق حساسة من جسدها.

تيدي، وهي ابنة نجم الروك الشهير جون ميلينكامب، أكدت أنها تخوض معركة لا تزال مستمرة، مطالبة الجمهور بضرورة الانتباه لأي تغيرات في الجلد وعدم تجاهل الفحوصات الدورية

تيدي ميلينكامب ترد على تعليق مؤلم من أحد المتابعين

في خضم معركتها الشرسة مع المرحلة الرابعة من السرطان، وجهت نجمة تلفزيون الواقع تيدي ميلينكامب رسالة مؤثرة لمتابعيها، طالبةً منهم أن يكونوا أكثر وعيًا بكلماتهم وتعليقاتهم، خاصة تلك التي تفتقر للأمل.

عبر حسابها على إنستغرام، شاركت تيدي تعليقًا من إحدى المتابعات قالت فيه: “هذا أمر محزن للغاية. عادةً المرحلة الرابعة من السرطان تكون مميتة، خاصةً مع الانتشار. أصلي أن تتعافى تيدي وتكون من الاستثناءات.
وردت تيدي على هذا التعليق قائلة: “التعليقات دي بتكسر قلبي، طبعًا أنا عارفة النسب والإحصائيات، لكن بكل قلبي مؤمنة إني هتغلب على ده، وهشوف أولادي بيتخرجوا.”

ورغم خطورة حالتها، بعد إزالة أورام من دماغها ورئتيها، تحاول تيدي الحفاظ على روحها المرحة، وأضافت: “أنا ناوية أعيش سنين طويلة علشان أزعّل الناس في البودكاست بتاعي، وأفكر إخواتي دايمًا إني المفضلة!”

تيدي، التي لديها ثلاث أبناء من زوجها المنفصل عنها إدوين أرويافي، لا تزال تعيش معه حاليًا من أجل رعاية الأطفال خلال فترة علاجها.

كما شاركت لحظة مؤثرة مع جمهورها، وهي تدق الجرس في المستشفى بعد انتهاء مرحلة العلاج الإشعاعي، وعلّقت قائلة: “باقي 5 جلسات من العلاج المناعي… شكراً على كل الرسائل الجميلة.”


 


 

The Real Housewives of Beverly تيدي ميلينكامب جون ميلينكامب

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