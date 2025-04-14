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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

مصرع 7 أشخاص في انقلاب سيارة على طريق ميناء الإسكندرية الدخيلة

حادث مروري يسفر عن مقتل ٧ اشخاص
حادث مروري يسفر عن مقتل ٧ اشخاص
أحمد بسيوني

شهد طريق ميناء الإسكندرية الدخيلة، اليوم الأحد، حادث انقلاب سيارة سوزوكي، مما أسفر عن مصرع 7 أشخاص في الحال.

تلقى اللواء مدير أمن الإسكندرية إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة على الطريق المؤدي إلى ميناء الدخيلة، وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية وقوات الحماية المدنية والإسعاف إلى موقع البلاغ.

وأسفر الحادث عن مصرع كل من:

أسماء علي محمد علي، آية محمد صلاح، محمد أحمد أحمد محمد، السيد علي السيد، إضافة إلى ثلاثة آخرين جاري التعرف على هويتهم، وتم نقل جميع الضحايا إلى مشرحة مستشفى الميري العام.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق، والتي أمرت بانتداب فريق من الأدلة الجنائية لمعاينة موقع الحادث وبيان الأسباب.

وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لرفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية.

الاسكندرية حادث مروري الميناء الدخيلة الطريق الصحراوي

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