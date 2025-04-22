أكبر مساحة للقمح في مصر.. بدء حصاد محصول الذهب الأصفر في مزارع الوادي الجديد

انطلقت بشائر موسم حصاد القمح بمحافظة الوادى الجديد حيث بلغت المساحة المنزرعة من محصول القمح 343112 فدان على مستوى المحافظة أغلبها بمزارع شرق العوينات بإجمالى 203089.18 فدان يليها الفرافرة بمساحة 77812 فدانا، وذلك بناء على توجيهات اللواء دكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الإقليم بحصر الزمام المنزرع موسم 2024 /2025 بمحافظة الوادى الجديد وتصديقه على الحصر النهائى لمحصول القمح، حيث تشهد محافظة الوادى الجديد طفرة كبيرة فى زيادة المساحة المنزرعة من القمح على مستوى المراكز وذلك بعد قيام الأجهزة المختصة بتفعيل مبادرة التوسع فى زراعة القمح، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالتوسع فى زراعة المحاصيل الاستراتيجية لتحقيق الاكتفاء وتصدير الفائض منها حيث تحرص المحافظة على تشجيع المزارعين على تحقيق أعلى إنتاجية للفدان وتخصيص مكافآت تشجيعية لمن يحقق المستهدف من الإنتاج.

وتفقد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، والسيدة حنان مجدى نائب المحافظ، صوامع الغلال التابعة للشركة المصرية جنوب مدينة الخارجة، والتى تمتد على مساحة 20 ألف متر بسعة تخزينية تصل إلى 45 ألف طن، يرافقه محمد شريعى، مدير عام التموين بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية والمعنية.

أكد الزملوط خلال الجولة أهمية الاستعداد المبكر للموسم الحالى، مشدداً على ضرورة تذليل كافة المعوقات التى قد تواجه المزارعين أثناء عمليات التوريد، مشيرا إلى أن هذا الموسم يتطلب تضافر الجهود للحفاظ على الأمن الغذائى، مع الالتزام بإجراءات السلامة فى نقل وتخزين القمح.

وفى سياق آخر، وفقا لبيان وزارة التموين والتجارة الداخلية، أعلن المحافظ عن زيادة أسعار شراء القمح من الفلاحين ليصل سعر الأردب إلى 2200 جنيه درجة نقاوة 23.5، و2150 جنيهًا لدرجة نقاوة 23، و2100 جنيه لدرجة نقاوة 22.5، مع توقع وصول إجمالى الإنتاج إلى 875,000 طن بنهاية الموسم.

وأشار الزملوط، إلى تشكيل 5 لجان متخصصة تشمل ممثلين من التموين والزراعة وسلامة الغذاء، وذلك لمواكبة توجهات الدولة وتعزيز التنسيق بين كافة الأطراف المعنية، مؤكدًا على الأهمية الاستراتيجية لمحصول القمح كعنصر أساسى فى دعم الأمن الغذائى.

وفى سياق متصل، نظمت مديرية التموين اجتماعات موسعة مع الموردين لعرض خطط العمل ومناقشة التحديات السابقة، فيما تواصل مديرية الزراعة بالتعاون مع الجمعيات الزراعية تنسيق عمليات الحصاد وتجميع القمح، بهدف تسهيل عملية التسويق وتفادى فقد المحصول نتيجة الحشرات.

ويتابع فريق بحثى برئاسة الدكتورة حنان الطيب، والمهندس سامح رمزى غبريال مدير إدارة الإرشاد، بمتابعة زراعة القمح على مصاطب والرى بالتنقيط والرى بالرش فى عدد من الحقول الإرشادية بمركزى الداخلة والفرافرة، وذلك فى إطار متابعة الحمل القومية للنهوض بمحصول القمح، والتى تتم تحت إشراف معهد بحوث المحاصيل الحقلية وتحت إشراف مجد المرسى وكيل وزارة الزراعة بالوادى الجديد وذلك بالمرور على حقول القمح فى عدة مناطق بالمراكز وجرى تنفيذ ندوات ميدانية والمرور على بعض الحقول الإرشادية، وضرورة الاعتدال فى الرى وإضافة الأسمدة المخصصة لهذه المرحلة فى عمر النبات.

كما أجرت لجنة من مديرية الزراعة جولة للمرور على الحقول الارشادية للقمح وتنفيذ ندوات حقلية عن التوصيات الفنية المناسبة لتلك المرحلة من ناحية الرى والتسميد ومتابعة أمراض المحصول وذلك فى إطار متابعة الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح، وذلك استمرارا لأنشطه وفاعليات الفرق الارشادية الريفية التى ينظمها مركز البحوث بالتعاون مع قطاع الارشاد الزراعى ومديريات الزراعة بتنفيذ عدد من الأنشطة الإرشادية والتدريبية بمركز الخارجة وذلك بتوجيهات الدكتور مجد المرسى منسق الفريق بالمحافظة وأستاذ أمراض النبات ووكيل وزارة الزراعة بالمحافظة وأهم المعاملات فى هذه المرحلة حسب توصيات وزاره الزراعة.

وكانت مديرية الزراعة بالمحافظة، أعلنت عن التنسيق مع الجهات المختصة لتنفيذ توصيات معهد المحاصيل الحقلية التابع للمركز حزمة توصيات فنية لمزراعى القمح خلال شهر فبراير، ومارس وذلك تنفيذا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بضرورة التواجد مع المزارعين وتقديم الدعم الفنى والإرشادى لهم بصفة مستمرة حيث تم تعميم توصيات هامة على مزارعى القمح تضمنت الانتهاء من التسميد الازوتى قبل طرد السنابل وكذلك إضافة الأسمدة الورقية إذا احتاج النبات إليها قبل طرد السنابل وعدم تعطيش النباتات خلال هذه الفترة نظراً للارتفاع الطفيف فى درجة الحرارة مع التوصية بعدم الرى أثناء هبوب الرياح تجنبا للرقاد.

كما حققت محافظة الوادى الجديد نجاحاً ملحوظاً فى تجارب الزراعات البحثية لمحصول القمح وفقا لأحدث تقنيات الزراعة والرى لأول مرة بنظام الرى المطرى، وجودة الإنتاج الذى بلغ 22 إردب/ فدان، ضمن خطة المحافظة للتوسع سنويًا فى زراعات القمح تماشيًا مع توجه الدولة للحفاظ على المحصول الاستراتيجى الأول، وتحقيق الأمن الغذائى للمواطن، كما تم حصاد محصول القمح بمزرعة البرنامج البحثى لتقييم أصناف وسلالات متنوعة من محصول القمح بقرية القصر بمركز الداخلة، ضمن البرنامج المُنفذ بعدد من مراكز المحافظة بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية.

وأكد محافظ الوادى الجديد أن تلك الإجراءات ضمن جهود المحافظة للتوسع فى زراعة محصول القمح، وتجربة أصناف ذات إنتاجية مرتفعة، حيث شهد حصاد الأصناف الناضجة وتقييم إنتاجيتها، تمهيدًا لعرض نتائج التجارب المختلفة.