ابن الشهيد خالد عبد العال: أبويا مستخسرش روحه وعمره علشان الناس

قال أحمد، نجل البطل الشهيد خالد عبد العال، ضحية حادث بنزينة العاشر من رمضان، إن والده ضحى بروحه في سبيل وطنه، موضحا أن والده كان فدائيا ويتمنى خدمة البلد.

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التضحية التي قدمها الشهيد خالد عبد العال

وفي مداخلة هاتفية ببرنامج أنا وهو وهي، تقديم الإعلامية آية شعيب، أوضح أحمد أن والده اختار الآخرة ونجح في الامتحان، مضيفًا: "أبويا مستخسرش روحه وعمره علشان الناس"، ما يعكس حجم التضحية التي قدمها الشهيد خالد عبد العال، وتفانيه في خدمة بلده وحماية أبنائه قائلاً: "علمني كل حاجة حلوة صلة الرحم ومحبة الناس".

وتابع: "كان نفسي يبقى معايا يوم فرحي اللي كان محدد يوم 19 يونيو، وأتمنى الكل ياخد الشهيد خالد عبد العال قدوة له".

وترجع تفاصيل الحادث إلى اندلاع حريق مفاجئ في شاحنة وقود كان يقودها خالد داخل إحدى محطات التموين بالمجاورة 70 بمدينة العاشر من رمضان، ورغم اشتعال النيران، لم يتردد خالد في قيادة الشاحنة المشتعلة بعيدًا عن المحطة لإنقاذ الأرواح ومنع وقوع كارثة كادت تودي بحياة العشرات.