مرموش: سعيد بتمثيل مصر في كأس العالم للأندية.. والأهلي حلمي منذ الصغر

أعرب عمر مرموش، نجم مانشستر سيتي ومنتخب مصر، عن سعادته بالمشاركة في كأس العالم للأندية، مؤكدًا أن تمثيل بلاده مع فريقه في هذا الحدث العالمي يُعد مصدر فخر كبير له.

وأكد عمر مرموش، في تصريحات لصحيفة "ماركا" الإسبانية، أنه سعيد للغاية بالمشاركة في كأس العالم للأندية، خاصة وأنها حلم لأي لاعب، مشددًا على شعوره بالفخر للتواجد في هذه اللحظة.

وأضاف النجم المصري: "لست وحدي من يمثل مصر، فهناك أيضًا النادي الأهلي، فريقي المفضل منذ الطفولة، والذي يُعرف عالميًا بلقب نادي القرن الإفريقي، ويشارك بانتظام في كأس العالم للأندية".

وتابع: "الأهلي هو أقوى فرق القارة، وكان حلمي منذ الصغر أن ألعب له. العالم كله يعرف من هو الأهلي، نادي البطولات والإنجازات".

واختتم قائلاً: "أعتقد أن الأهلي سيكون من مفاجآت البطولة، وسيُقدّم أداءً مميزًا يليق بتاريخه الكبير".