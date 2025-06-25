مراسلة العربية بواشنطن: ترامب يتهم معظم القنوات والمحطات الأمريكية بأنها مزيفة

أكدت ناديا البلبيسي، مديرة مكتب قناة "العربية" في واشنطن، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتاد إطلاق تصريحات متناقضة، قائلة: "يتحدث بكلمة ونقيضها في نفس الوقت، وهذه أزمة حقيقية بالنسبة للأمريكيين."

وأشارت "البلبيسي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، إلى أن تصريحات ترامب خلال أيام الحرب الـ12 بين إيران وإسرائيل كانت مليئة بالتضارب، إذ أعلن أنه سيتم توقيع اتفاق مع إيران الأسبوع المقبل، ثم عاد ليهدد بقصف إيران مجددًا إذا أعادت تشغيل برنامجها النووي.

وأوضحت، أن ترامب يتّهم معظم القنوات والمحطات الأمريكية بأنها مزيفة، ويحب الدخول في صدامات مباشرة مع الصحفيين، كجزء من أسلوبه في الاحتفاظ بالأضواء والسيطرة على المشهد الإعلامي، مشددة على أن ترامب يسعى دائمًا لفرض رؤيته الخاصة في كل قضية، ويريد أن تكون تصريحاته هي المحور الذي تدور حوله التغطيات.

وتابعت: "لم يتحدث أي رئيس أمريكي سابق بهذه الطريقة، ويبدو أنه يريد التحكم في كل ما يُقال".