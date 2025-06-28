مجهولون يصيبون شخصا بجروح لحظة محاولة سرقته بالدقهلية

أصيب شخص بإصابات متفرقة إثر قيام مجهولين بالتعدي عليه في محاولة لسرقته بالإكراه بإحدى المناطق بالدقهلية.



تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد وقيام مجهولين بالتعدي على شخص وسرقته بالإكراه حيث أصيب بإصابات متفرقة.



انتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف الى مكان الحادث وتبين اصاية هيثم محسن يوسف نصر 45 عاما مقيم قولنجيل المنصورة حيث اصيب باشتباه كسر بالذراع الأيمن وجرح قطعي بالذراع الأيمن .

تم نقل المصاب إلى مستشفى المنصورة التخصصي.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة.



فيما تكثف المباحث من جهودها لضبط الجناة.