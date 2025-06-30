مصرع سيدة وإصابة 14 آخرين في حادث انقلاب ميكروباص محمل بالعمالة بالبحيرة

لقيت سيدة مصرعها وأصيب 14 آخرون في حادث انقلاب سيارة ميكروباص محملة بالعمال على طريق وادي النطرون اتجاه الإسكندرية بمحافظة البحيرة.

حادث انقلاب ميكروباص يحمل عمالة بالبحيرة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص محملة بالعمال على طريق وادي النطرون اتجاه الإسكندرية ووجود متوفيين ومصابين، وانتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتبين من المعاينة انقلاب سيارة ميكروباص.



وأسفر الحادث عن مصرع سيدة وإصابة 14 آخرين تم إيداع الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق ونقل لمستشفى اليوم الواحد لتلقي العلاج وتقديم الإسعافات الأولية.

وتم تحرير محضر واتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.