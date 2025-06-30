وفاء عكة: 30 يونيو جسّد قدرة الشعب على حماية وطنه واستعادة هويته

قالت وفاء عكة، القيادية بحزب نداء مصر، إن ذكرى 30 يونيو ستظل علامة فارقة في تاريخ الوطن، وتجسيدًا لقدرة الشعب المصري على تجاوز المحن والدفاع عن هويته وإرادته.

وأضافت في بيان لها أن هذه الذكرى تعيد إلى الأذهان مشاهد البطولة والوطنية التي سطرها ملايين المصريين الذين خرجوا في مشهد غير مسبوق، ليشكلوا حائط الصد الحقيقي في وجه جماعة أرادت اختطاف مصر والاستحواذ على شعبها ومقدراتها.

وأكدت عكة: "كنت واحدة من هؤلاء الذين نزلوا إلى الشوارع للدفاع عن الوطن، من أجل أن تبقى مصر في مكانها الطبيعي كأعظم بلد في الدنيا، ولا زلت أعيش هذا الحلم وأؤمن بقدرة المصريين على صناعته يومًا بعد يوم".

وشددت على أن مصر ستظل صامدة رغم أنف الخونة والإرهابيين والحاقدين، والفاشلين، والمُحبطين، ومتصيدي الأخطاء، وكارهي الاستقرار، مؤكدة أن الوطن محفوظ بإرادة شعبه، وبجيشه العظيم، وشرطته الباسلة، وقيادته المستنيرة.

واختتمت وفاء عكة تصريحها قائلة: "30 يونيو ليست مجرد ذكرى، بل هي ثورة شعب لا يمحوها إرهاب ولا خيانة ولا تخاذل، وستبقى محفورة في وجدان كل مواطن شريف.. وكل عام ومصر بخير، وكل مصري شريف بألف كرامة وعزة".