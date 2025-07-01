الكلام بلا مصادر وصياغة شات gpt/////////بعد حادث طفلة تونس.. مخاطر استخدام العوامة للأطفال في البحر

رغم أن العوامة تُستخدم كوسيلة للمرح أو للمساعدة على الطفو، إلا أن لها عدة مخاطر خطيرة على الأطفال، خصوصًا في البحر، ومنها:

أولًا: الإحساس الزائف بالأمان

تعطي العوامة إحساسًا كاذبًا للطفل والأهل بأنه في أمان، ما يؤدي لتقليل الانتباه.

الطفل قد يتحرك بها بعيدًا عن الشاطئ دون أن يشعر أحد.

ثانيًا: خطر الانجراف مع التيار

العوامات تنجرف بسهولة مع تيارات البحر أو الرياح.

كثير من حالات فقد الأطفال تبدأ بانجرافهم داخل البحر أثناء اللعب بعوامة.

ثالثًا: احتمال انقلابها أو انزلاق الطفل منها

إذا تحرك الطفل بشكل مفاجئ أو ضربته موجة، قد تنقلب العوامة.

بعض العوامات واسعة أو غير مناسبة لحجم الطفل، ما يجعل الانزلاق منها سهلًا.

رابعًا: غير مصممة للإنقاذ

معظم العوامات ليست أدوات إنقاذ معتمدة.

قد تتسرب منها الهواء أو تنفجر فجأة تحت أشعة الشمس الحارقة أو بضغط جسم الطفل.

خامسًا: الاعتماد عليها يؤخر تعلّم السباحة**

الطفل الذي يعتاد على العوامة لا يطوّر مهارات السباحة أو التحكم في جسمه بالماء.

نصائح مهمة:

لا تترك طفلك أبدًا دون إشراف مباشر، حتى لو كان يرتدي عوامة.

استخدم سترات نجاة معتمدة بدلاً من العوامات.

لا تسمح باللعب بالعوامة في البحر المفتوح أو عند وجود تيارات قوية.

درّب طفلك على السباحة من عمر صغير مع متخصص



العوامة ليست لعبة بريئة دائمًا. في البحر تحديدًا، قد تتحول إلى خطر حقيقي. احرص على سلامة أطفالك باختيار وسائل الأمان الصحيحة والمراقبة المستمرة.