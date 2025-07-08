العثور على طبيب نساء به آثار طعن بالرقبة داخل مستشفى بني سويف الجامعي

شهد قسم النساء والتوليد بمستشفى بني سويف الجامعي، اليوم الثلاثاء، واقعة غامضة بعد العثور على طبيب نساء في نهاية العقد الثالث من العمر، وبه آثار جرح ذبحي في الرقبة، في ظروف لم تتضح ملابساتها بعد.

وتبين أن الطبيب يُدعى ح. أ. م، وتم على الفور نقله إلى قسم العمليات لإجراء تدخل جراحي عاجل لإنقاذ حياته، قبل تحويله إلى قسم الرعاية الحرجة،حيث يخضع للملاحظة الطبية الدقيقة.

فيما كثفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف جهودها لكشف غموض الواقعة، وانتقلت قوة من المباحث إلى المستشفى للمعاينة وسماع أقوال الشهود، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.