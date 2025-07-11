عيار 21 يخسر 355 جنيهًا من أعلى قيمة.. تراجع أسعار الذهب اليوم بعد قفزة كبيرة

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 11 يوليو 2025 تراجعًا مفاجئًا بقيمة 10 جنيهات لعيار 21، وهو العيار الأكثر تداولًا واستهلاكًا في السوق بعد قفزة كبيرة منذ الصباح، وذلك رغم استمرار حالة الترقب عقب إعلان البنك المركزي المصري تثبيت سعرَي عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 24% و25% على التوالي.

كم أسعار الذهب عيار 21 في مصر؟

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 في محلات الصاغة اليوم الجمعة 4645 جنيهًا للبيع و4620 جنيهًا للشراء، متراجعًا 10 جنيهات، نتيجة تفاعل الأسواق مع القرار النقدي الأخير، إلى جانب التقلبات العالمية في سعر الأوقية.

وفقد سعر جرام الذهب عيار 21 ، 355 جنهيا من أعلى سعر سجله وهو 5000 جنيه بدون مصنعية.

ويُعد هذا العيار الأكثر استخدامًا بين المواطنين، خاصة في محافظات الدلتا والصعيد.

كم سعر 1 جرام من الذهب؟

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 11 يوليو 2025، دون احتساب المصنعية:

عيار 24: 5309 جنيهًا للبيع – 5280 جنيهًا للشراء

عيار 22: 4866 جنيهًا للبيع – 4840 جنيهًا للشراء

عيار 21: 4645 جنيهًا للبيع – 4620 جنيهًا للشراء

عيار 18: 3981 جنيهًا للبيع – 3960 جنيهًا للشراء

عيار 14: 3097 جنيهًا للبيع – 3080 جنيهًا للشراء

عيار 12: 2654 جنيهًا للبيع – 2640 جنيهًا للشراء

هل من المتوقع انخفاض سعر الذهب؟

رغم ثبات أسعار الفائدة في مصر، إلا أن الذهب ما زال عرضة لتقلبات ناتجة عن قرارات البنوك المركزية العالمية، خاصة الفيدرالي الأمريكي، إضافة إلى أسعار النفط، والأزمات الجيوسياسية المتلاحقة، التي تدفع المستثمرين نحو الملاذات الآمنة.

ويتوقع خبراء أن يبقى السوق متذبذبًا خلال الأيام المقبلة، مع ترجيح حدوث انخفاضات طفيفة أو ثبات نسبي حتى صدور مؤشرات أمريكية جديدة خاصة بالتضخم والبطالة.

سعر الذهب اليوم 11/7/2025

نرصد في السطور التالية أحدث مؤشرات أسعار الذهب:

عيار 21: 4645 جنيهًا للبيع

الجنيه الذهب: 37160 جنيهًا

الأوقية محليًا: 165115 جنيهًا

الأوقية عالميًا: 3352.32 دولارًا

سعر الذهب اليوم عيار 18

يعتبر الذهب عيار 18 خيارًا مفضلًا للمقبلين على الزواج أو أصحاب الميزانيات المحدودة، وقد جاءت أسعاره اليوم الجمعة على النحو التالي:

3981 جنيهًا للبيع

3960 جنيهًا للشراء

ويمتاز هذا العيار بجاذبيته في الأسواق، وخاصة بمحافظات الوجه البحري.

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية

عند إضافة المصنعية التي تتراوح بين 100 و250 جنيهًا للجرام الواحد، حسب نوع المشغولات الذهبية وجودة الصناعة، يصبح سعر جرام الذهب عيار 21 يتراوح بين ، من 4745 جنيهًا إلى 4895 جنيهًا تقريبًا.

ويعتمد ذلك على مكان الشراء ومدى دقة الصياغة ووزن المشغول.

سعر الذهب اليوم عيار 24

يعرف هذا العيار بأنه الأنقى بنسبة نقاء تصل إلى 99.99%، ويُفضل استخدامه في السبائك للاستثمار والادخار طويل الأجل، وقد سجلت أسعاره اليوم:

5309 جنيهًا للبيع

5280 جنيهًا للشراء

ويحظى هذا العيار بإقبال واسع من المستثمرين الراغبين في تجميد أموالهم في أصول آمنة.

سعر الجنيه الذهب اليوم

يتكوّن الجنيه الذهب من 8 جرامات من عيار 21، ما يجعله أداة استثمارية فعالة ومفضلة للكثير من المستثمرين، وقد سجل اليوم:

37160 جنيهًا للبيع

36960 جنيهًا للشراء

ويُستخدم الجنيه الذهب في السوق كوسيلة لتخزين القيمة بعيدًا عن تقلبات السوق اليومية للمشغولات الذهبية.

سعر الذهب اليوم في مصر

تسود حالة من الحذر في سوق الذهب عقب قرار البنك المركزي بتثبيت الفائدة، حيث ترقب التجار والمستثمرون مزيدًا من الإشارات من السوق العالمي، خاصة ما يتعلق بالدولار الأمريكي والأداء العام للاقتصاد العالمي.

ويتوقع خبراء أن يستمر الذهب في تسجيل تحركات مفاجئة، ما بين ارتفاعات محدودة أو انخفاضات خفيفة، حتى اتضاح الرؤية حول المسار المستقبلي للفائدة الأمريكية.

سعر الذهب عالميًا

على الصعيد العالمي، سجلت الأوقية اليوم الجمعة 11 يوليو 2025 سعرًا بلغ 3352.32 دولارًا، ما يعكس استقرارًا نسبيًا مقارنة بالأيام الماضية، رغم استمرار حالة القلق في الأسواق العالمية.