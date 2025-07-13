"حماية المنافسة" يوافق على 3 صفقات تشمل قطاعات اللوجستيات والترفيه ومواد البناء

أعلنت لجنة فحص ملفات إخطار التركزات الاقتصادية بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، موافقتها على ثلاث صفقات تركز اقتصادي بارزة، وذلك بعد دراسة مستفيضة للطلبات المقدمة، والتأكد من توافقها مع قواعد حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في السوق المصري.

وشملت الصفقات الموافَق عليها، استحواذ شركة "كيو لوجيستيكس القابضة" على نسبة تصل إلى 100% من إجمالي أسهم شركة "أرامكس"، وهي صفقة من المتوقع أن تسهم في تعزيز كفاءة قطاع الخدمات اللوجستية والتوصيل السريع في السوقين المحلي والإقليمي.

كما وافق الجهاز على صفقة استحواذ شركة "دي بلاي إنترتينمنت ليميتد" على 33.8% من أسهم شركة "أو إس إن ستريمينج ليميتد"، في خطوة تعكس اهتمام المستثمرين بقطاع البث الرقمي وخدمات المحتوى الترفيهي في المنطقة.

وفي قطاع الصناعات، وافقت اللجنة على استحواذ شركة "أي تي أي إينفرسيونيس إندوسترياليس إن سيمينتو إي ماترياليس س.ل." على عدد 527,887,144 سهمًا تمثل نسبة 85.98% من أسهم شركة "صناعات مواد البناء"، بما يعكس توجهًا لدعم الصناعات الثقيلة وتطوير البنية التحتية في مصر.

وأكد الجهاز أن الموافقة على هذه الصفقات جاءت بعد التأكد من أنها لا تُخلّ بحرية المنافسة في السوق، ولا تؤدي إلى إنشاء أو تعزيز وضع مهيمن من شأنه الإضرار بالمستهلك أو الاقتصاد الوطني.