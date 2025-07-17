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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

وفاة الفنانة زيزي مصطفي

زيزي مصطفي ومنة شلبي
زيزي مصطفي ومنة شلبي
تقى الجيزاوي

أعلن الفنان جمال عبد الناصر وفاة الفنانة زيزي مصطفي والدة الفنانة منة شلبي.

وكتب عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك : "  إنا لله وإنا إليه راجعون ..
وفاة الفنانة زيزى مصطفى .. والدة الفنانة منة شلبى ..اللهم إرحمها وأغفر لها وأسكنها الجنة ..والبقاء والدوام لله  رب العالمين".

زيزي مصطفي تتعرض لوعكة صحية

وفى شهر يونيو الماضي ، كانت تعرضت الفنانة زيزي مصطفى والدة الفنانة منة شلبي لوعكة صحية خلال الساعات القليلة الماضية وتم نقلها إلى أحد المستشفيات.

وقال مصدر مقرب من الفنانة إن حالتها لا تزال غير مستقرة وليس من اليوم فقط بل في الفترة الأخيرة بوجه العموم.

من هى زيزي مصطفي  

اشتهرت الفنانة زيزي مصطفى كراقصة، وشاركت في عدد من الأفلام أبرزها واحدة بواحدة مع الفنان عادل إمام، واعتزلت الرقص وارتدت الحجاب لسنوات طويلة قبل اختفائها تماما، وكان آخر أعمالها فيلم وش إجرام مع محمد هنيدي.

وكان آخر ظهور للفنانة زيزي مصطفى»، عام 2017، خلال استضافتها في برنامج «بالألوان الطبيعية»، على قناة دريم، وقالت أنذاك: «عملت 15 عمرة وحجت مرتين وذهبت إلى القدس، وخلعت الحجاب بناءً على نصيحة الطبيب بعدما بدأ شعري يتساقط وأحسست بصداع، وبعدها خلعته

زيزي مصطفي منة شلبي وفاة زيزي مصطفي

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