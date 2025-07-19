كيفية عمل كيك البسكويت البارد.. المقادير وطريقة التحضير

كيك البسكويت البارد من الحلويات السهلة و اللذيذة التي يمكنك إعدادها و تقديمها لأفراد الأسرة أو ضيوفك في المنزل.

مقادير كيك البسكويت البارد

2 باكيت بسكويت شاي

1 كوب حليب

2 ملعقة كبيرة كاكاو خام

نصف كوب سكر (يمكن تعديل الكمية حسب الرغبة)

نصف كوب زبدة أو مارجرين

1 ملعقة صغيرة فانيليا

رشة ملح

شوكولاتة مذابة (اختياري للتزيين)





طريقة تحضير كيك البسكويت البارد

1. تكسرين البسكويت إلى قطع متوسطة (لا تطحنيه) وضعيه في وعاء كبير.

2. في قدر على النار، ضعي:

الحليب

الكاكاو

السكر

الزبدة

الفانيليا

رشة الملح

وحركي المكونات حتى تذوب الزبدة تمامًا ويصبح الخليط متجانسًا، لكن لا تدعيه يغلي.

3. صبي الخليط الدافئ فوق قطع البسكويت ويقلب بلطف حتى يتشرب البسكويت الخليط.

4. جهزي قالب مستطيل أو مربع، وغلفيه بورق نايلون أو ورق زبدة.

5. ضعي الخليط في القالب و اضغطي عليه جيدًا لتثبيته.

6. غلفي القالب وضعيه في الثلاجة لمدة 4 ساعات على الأقل، ويفضل ليلة كاملة حتى يتماسك.

7. بعد التبريد، قطعيه شرائح وقدميه. يمكنك تزيينه بالشوكولاتة المذابة أو بودرة الكاكاو أو المكسرات حسب الرغبة.