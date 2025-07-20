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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

رئيس نداء مصر: استهداف عناصر حسم يؤكد قدرة الداخلية على التصدي للمخططات الإرهابية

طارق زيدان
طارق زيدان

رصدت وزارة الداخلية والأمن الوطني المصري،  محاولات  تنظيم "حسم" الإرهابي، في توقيتات حرجة، لتقويض استقرار الدولة المصرية، وذلك في إطار دعوات تحريضية أطلقها التنظيم  ، الذي دعا فيه إلى استغلال حالة الفوضى في المنطقة وشنّ عمليات إرهابية لإثبات الوجود وإحداث فوضى بمنشآت حكومية واقتصادية .

من جانبه، قال الدكتور طارق زيدان رئيس حزب نداء مصر ، إن الدولة المصرية تواصل تأكيد قدرتها على التصدي لتلك المخططات وإجهاضها، بعد أن بذلت تضحيات جسيمة في مواجهة الإرهاب خلال السنوات الماضية، ونجحت في تحجيم قدرات التنظيمات المتطرفة، ما جعلها عصية على اختراق تلك الجماعات المتطرفة التي تعمل على تشويه منجزات الدولة، ولا سيما في مجالات الإصلاح الاقتصادي.

وأكد زيدان ،  أن تحركات "حسم" الأخيرة لا تخرج عن كونها محاولات انتقامية يائسة تستهدف الإنجازات المصرية، وخاصة في ظل تنامي التصنيف الدولي لمصر على صعيد النمو والاستقرار، مما يعكس تصاعد الانزعاج لدى التنظيمات الإرهابية التي تسعى لتأزيم الوضع العام في المنطقة العربية.

وأعرب رئيس حزب نداء مصر ، عن "ثقته الكاملة في قدرة وجاهزية الأجهزة الأمنية المصرية على مواجهة أي تحدٍ وتأمين حدود الدولة بكافة الاتجاهات الاستراتيجية".

وقال الدكتور طارق زيدان ، إن إعلان وزارة الداخلية في بيان رسمي، استهداف عناصر إرهابية تابعة لحركة حسم حاولت تنفيذ عمليات تخريبية ، يأتي في إطار حرص وزارة الداخلية على متابعة المحرضين والعناصر التي تقوم بعمليات إرهابية ضد مصر.

وشدد  على أنه "يؤمن بوعي أبناء الوطن تجاه المخططات التي تستهدف فكرهم ومقدراتهم ووحدة بلادهم".

واختتم: هذه العناصر لم تنجح في تحقيق أي أعمال إرهابية داخل مصر نتيجة الحرص والمتابعة الأمنية الدقيقة لإجراءات الداخلية في متابعة الهاربين خارج مصر، كما أنه بفضل جهود قوات الشرطة والقوات المسلحة فإن الأمن والاستقرار في مصر محفوظ بهؤلاء الرجال المخلصين.

حسم حركة حسم طارق زيدان نداء مصر النداء

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