صاحب أفضل هدف بكأس العالم للأندية.. شوبير يكشف عن صفقة مدوية لـ بيراميدز

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق ، عن أقرب صفقات بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال شوبير، عبر برنامجه «مع شوبير»، عبر اثير «أون سبورت إف أم»: «عندي خبر مهم جدا من نادي بيراميدز، وهو إن النادي في مفاوضات متقدمة مع صن داونز الجنوب إفريقي، لضم الجناح البرازيلي لوكاس ريبيرو كوستا».

وأضاف : «بصراحة بيراميدز لو نجح في ضم اللاعب فعلا، هتكون صفقة مدوية، وإضافة قوية جدا لبيراميدز، خاصة أنهم عاوزين يتعاقدوا مع جناح جديد لتعويض إبراهيم عادل».

وتابع: «الصفقة دي لو كانت للأهلي أو الزمالك، كانت الدنيا قامت مقعدتش، لأنه بصراحة لاعب مميز جدا، واختيار موفق».