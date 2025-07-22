مدير طب القوات المسلحة: لدينا طلاب اكتشفوا مادة تمنع الربو والأزمات الصدرية

أكد اللواء طبيب أيمن محمد شوقي، مدير كلية الطب بالقوات المسلحة، أن جميع خريجي الكلية مؤهلون للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه، موضحًا أن ألف خريج سجلوا بالفعل لاستكمال دراساتهم العليا.

وقال اللواء طبيب أيمن محمد شوقي، مدير كلية الطب بالقوات المسلحة، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في حلقة خاصة من برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، إن الكلية ترتبط بعدة بروتوكولات تعاون مع جامعات ومؤسسات طبية مرموقة، أبرزها جامعة ميتشجان الأمريكية، والكلية الملكية في إيرلندا، وجامعتا الشارقة ورأس الخيمة، إضافة إلى معاهد الأورام في إيطاليا.

وأضاف اللواء طبيب أيمن محمد شوقي، مدير كلية الطب بالقوات المسلحة، أن الكلية تنظم برامج تبادل طلابي مع الجامعات الدولية، بما يتيح للطلاب الاطلاع على نظم التعليم والامتحانات بالخارج خلال فترة الدراسة.

وأوضح اللواء طبيب أيمن محمد شوقي، مدير كلية الطب بالقوات المسلحة، أن القيادة العامة للقوات المسلحة تولي اهتمامًا كبيرًا بخدمة المجتمع المدني على غرار المجتمع العسكري، حيث تُتاح فرص التسجيل للدراسات العليا لخريجي الكليات العسكرية والجامعات المدنية على حد سواء.

وأشار اللواء طبيب أيمن محمد شوقي، مدير كلية الطب بالقوات المسلحة، إلى أن أكثر من 200 طبيب مدني يتم تدريبهم داخل الكليات والمستشفيات العسكرية، وذلك لتأهيلهم وتزويدهم بالخبرات اللازمة لخدمة المجتمع المدني.

وأشار اللواء طبيب أيمن محمد شوقي، مدير كلية الطب بالقوات المسلحة، إلى أن لدينا طلاب اكتشفوا مادة تمنع الربو والازمات الصدرية.