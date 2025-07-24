بمناسبة عيد ميلادها.. دينا فؤاد توجه الشكر والاعتذار لجمهورها

وجّهت الفنانة دينا فؤاد، رسالة شكر لكل من هنأها بعيد ميلادها، معبرة عن تقديرها لهذه المشاعر.

وكتبت دينا فؤاد على “ستوري” عبر حسابها الخاص بموقع إنستجرام: "بشكر كل أصدقائي والجمهور الغالي اللي عملي ستوريات

وفيديوهات بمناسبة عيد ميلادي، شكرا جدا على الدعم النفسي والمعنوي".



واختتمت معتذرة: "بس بعتذر إني مش هقدر أنزل أي ستوري خاص بالاحتفال بعيد ميلادي السنة دي بسبب ظروف خاصة وإن شاء اللّٰه لو ليا عمر، نحتفل مع بعض السنة الجاية".

وكانت قد أبدت الفنانة دينا فؤاد ، عن مخاوفها بسبب الحسد وأنها تحاول دائما تبعده عنها بشتى الطرق.

وقالت دينا فؤاد، خلال لقائها في بودكاست "عالهادي فالكلام" مع سالي عبد السلام: "بخاف من الحسد ونجمي خفيف جدا، في حاجة بعملها مؤخرا من كتر ما أنا نجمي خفيف أنا أول ما بركب العربية وأنا طالعة لازم أقول المعوذات 3 مرات وبعد كده اقرأ آية الكرسي وبعدها اتحرك، ومحدش ينتقدني وينظر عشان بجد أنا نجمي خفيف عشان عارفة الناس هيطلعوا يهيصوا".

وأضافت دينا فؤاد : “أنا مش بتحسد عشان فنانة كـ بني آدم ممكن تتحسد عادي لازم نوضح مش عشان تحت الأضواء الحسد مذكور في القرآن هو إحنا هنعترض؟”.