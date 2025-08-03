محافظ مطروح يكرم أوائل الثانوية العامة والازهرية والدبلومات الفنية والتمريض

كرم اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الأحد أوائل الشهادات الثانوية العامة، والأزهرية والدبلومات الفنية والتمريض وأوائل القدرات الخاصة ، مع منحهم شهادات تقدير ومكافآت مالية، تقديرا وتحفيزا لهم، وذلك فى احتفالية كبرى نظمتها الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بالمحافظة بالقاعة الكبرى بديوان المحافظة.

حضر الاحتفالية اللواء مجدي الوصيف السكرتير العام، والمهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد، والنائب جمال الشوري والنائبة سحر عيد عضوا مجلس النواب، والشيخ عطية سالم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، ونادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح والدكتور أحمد رفعت وكيل وزارة الصحة بالمحافظة وعددا من قيادات التعليم العام والأزهرى بالمحافظة ورجال الدين الإسلامي والمسيحي وأولياء أمور الطلاب المكرمين .

بدأت الاحتفالية بممر شرفى لجميع المكرمين من الأوائل وسط الزغاريد وتصفيق الحضور.

وفي كلمته وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح التهنئة لجميع أبنائه المتفوقين مؤكدا الحرص على تكريم أبنائه طلاب العلم المتفوقين أوائل الشهادة الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية بالتعليم الصناعى والزراعى و التجارى والفندقى و التمريض ، الذين سجلوا أسمائهم فى لوحة الشرف بحروف من نور ، وكانوا مثالًا يحتذى به في الجد والإجتهاد والإصرار على النجاح.

وأشار إلى أن الاحتفال بأبناء المحافظة المتميزين يأتى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يولي إهتماماً بالغاً ببناء الإنسان المصري، ويضع التعليم على رأس أولويات الدولة.

ودعا أبنائه بأهمية الحفاظ على النجاح و التميز لأنهم أمل الوطن ومستقبله، مؤكدا على دعم المحافظة ورعايتها لابنائها، وبما يهدف إلى دعم الإبتكار وتفجير الطاقات الإبداعية ويعود بالنفع على أهالى مطروح ويواكب الإهتمام الكبير من الدولة بها وما يتم على أرضها من إنجازات ومشروعات قومية وتنموية عملاقة وغير مسبوقة .

كما وجه محافظ مطروح الشكر لكل معلم ومعلمة، وكل ولي أمر ساند أبناءه ودعمهم وبذلوا ما فى وسعهم وضحو بكل ما هو غالى ونفيس.

و قدم محافظ مطروح الشكر والتقدير لمديرية التربية والتعليم بمطروح ولمنطقة مطروح الأزهرية وجميع العاملين بهما ، و على جهودهما المستمرة على مدار العام الدراسى الماضى فى الإرتقاء وتطوير منظومة التعليم بالمحافظة. وتذليل كافة العقبات من أجل خروج عام دراسى متميز مؤكدا أن المحافظة مستمرة في دعم أبنائها المتفوقين، وتشجيع النماذج المشرفة في كل المجالات.

وتضمنت الاحتفالية ،فقرات غنائية عن النجاح قدمها كورال مديرية التربية والتعليم لاقى استحسان واعجاب الحضور وكلمات لقيادات التعليم العام والأزهرى ، وكذلك عرض فيديو عن أوائل المكرمين وتهنئة القيادات التعليمية ومديرى المدارس العامة والمعاهد الازهرية لأبنائهم من الطلبة الفائقين .