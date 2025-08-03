قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ارتفاع عدد ضحايا غرق قارب مهاجرين قبالة سواحل اليمن إلى 140 شخصا
من وصايا النبي.. ماذا قال الرسول عن فضل صلاة الضحى؟
القصة الكاملة لحبس البلوجر سوزي الأردنية.. بلاغات وفيديوهات خادشة
أسعار العملات الأجنبية والعربية في مصر اليوم
أسباب استقرار الحياة الزوجية.. نصائح مهمة للشباب والفتيات
بكام الفراخ النهاردة؟.. مفاجأة بأسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين
ترامب: لا نريد أن يتضور سكان غزة جوعا
أمير هشام: إمام عاشور لديه رغبة كبيرة في تمديد عقده مع الأهلي حاليا
ليست المخدرات فقط.. أمور تذهب العقل وتؤثر على الإدراك كلها حرام
نشأت الديهي: من لا يرى أن هناك مؤامرة على الوطن عليه مراجعة نفسه
ما حكم من مات وعليه دين كبير يصعب سداده؟.. الإفتاء توضح
بلافتات شكرا ترامب.. الآلاف يتظاهرون في البرازيل دعما للرئيس السابق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ مطروح يكرم أوائل الثانوية العامة والازهرية والدبلومات الفنية والتمريض

اوائل الثانوية العامة
اوائل الثانوية العامة
ايمن محمود

كرم اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الأحد أوائل الشهادات الثانوية العامة، والأزهرية والدبلومات الفنية والتمريض وأوائل القدرات الخاصة ، مع منحهم شهادات تقدير ومكافآت مالية، تقديرا وتحفيزا لهم، وذلك فى احتفالية كبرى نظمتها الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بالمحافظة بالقاعة الكبرى بديوان المحافظة.

حضر الاحتفالية اللواء مجدي الوصيف السكرتير العام، والمهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد، والنائب جمال الشوري والنائبة سحر عيد عضوا مجلس النواب، والشيخ عطية سالم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، ونادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح والدكتور أحمد رفعت وكيل وزارة الصحة بالمحافظة وعددا من قيادات التعليم العام والأزهرى بالمحافظة ورجال الدين الإسلامي والمسيحي وأولياء أمور الطلاب المكرمين .

بدأت الاحتفالية بممر شرفى لجميع المكرمين من الأوائل وسط الزغاريد وتصفيق الحضور.

وفي كلمته وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح التهنئة لجميع أبنائه المتفوقين مؤكدا الحرص على تكريم أبنائه طلاب العلم المتفوقين أوائل الشهادة الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية بالتعليم الصناعى والزراعى و التجارى والفندقى و التمريض ، الذين سجلوا أسمائهم فى لوحة الشرف بحروف من نور ، وكانوا مثالًا يحتذى به في الجد والإجتهاد والإصرار على النجاح. 

وأشار إلى أن الاحتفال بأبناء المحافظة المتميزين يأتى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يولي إهتماماً بالغاً ببناء الإنسان المصري، ويضع التعليم على رأس أولويات الدولة.

ودعا أبنائه بأهمية الحفاظ على النجاح و التميز لأنهم أمل الوطن ومستقبله، مؤكدا على دعم المحافظة ورعايتها لابنائها، وبما يهدف إلى دعم الإبتكار وتفجير الطاقات الإبداعية ويعود بالنفع على أهالى مطروح ويواكب الإهتمام الكبير من الدولة بها وما يتم على أرضها من إنجازات ومشروعات قومية وتنموية عملاقة وغير مسبوقة .

كما وجه محافظ مطروح الشكر لكل معلم ومعلمة، وكل ولي أمر ساند أبناءه ودعمهم وبذلوا ما فى وسعهم وضحو بكل ما هو غالى ونفيس.

و قدم محافظ مطروح الشكر والتقدير لمديرية التربية والتعليم بمطروح ولمنطقة مطروح الأزهرية وجميع العاملين بهما ، و على جهودهما المستمرة على مدار العام الدراسى الماضى فى الإرتقاء وتطوير منظومة التعليم بالمحافظة. وتذليل كافة العقبات من أجل خروج عام دراسى متميز مؤكدا أن المحافظة مستمرة في دعم أبنائها المتفوقين، وتشجيع النماذج المشرفة في كل المجالات.

وتضمنت الاحتفالية ،فقرات غنائية عن النجاح قدمها كورال مديرية التربية والتعليم لاقى استحسان واعجاب الحضور وكلمات لقيادات التعليم العام والأزهرى ، وكذلك عرض فيديو عن أوائل المكرمين وتهنئة القيادات التعليمية ومديرى المدارس العامة والمعاهد الازهرية لأبنائهم من الطلبة الفائقين .

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاكر محظور

النيابة تتسلم تقارير بحجم المعاملات المالية للبلوجر شاكر محظور

تنسيق الجامعات 2025

العلوم 80.3% والحاسبات 82.9%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2025

نتيجة الطالبة

جابت 24% في الثانوية وادعت تبديل ورقها والوزارة كذبتها|آمنة للتعليم: "وروني الدليل"

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم في مصر.. ارتفاع جميع الأعيرة بمحلات الصاغة

قبل بداية التعاملات .. سعر الذهب عيار 21 الآن الاثنين 4 أغسطس 2025

قبل بداية التعاملات.. سعر الذهب عيار 21 الآن الإثنين 4 أغسطس 2025

سوزي الأردنية

بعد انتهاء التحقيق معها.. التحفظ على سوزي الأردنية بقسم الشرطة

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الأحد 3 أغسطس 2025

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الإثنين 4 أغسطس 2025

وسام أبو علي

صفقة القرن.. هل يلعب وسام أبو علي للزمالك بعد تجاهل مدرب كولومبوس له؟

ترشيحاتنا

البلوجر محمد عبد العاطي

ألفاظ خارجة وتجاوزات أخلاقية.. من هو البلوجر محمد عبد العاطي؟

هيدي كرم

هيدي كرم تستعرض أناقتها في الساحل بهذه الإطلالة.. صور

البطيخ

أمراض خطيرة .. احذر تناول البطيخ بهذه الطريقة

بالصور

تسريبات صادمة.. أعمار أم مكة وأم سجدة تثير الجدل بالسوشيال ميديا

"أم مكة" و"أم سجدة"
"أم مكة" و"أم سجدة"
"أم مكة" و"أم سجدة"

أبرزهم مايا دياب وباميلا الكيك.. نجوم الفن يتألقون في مهرجان بياف

مايا دياب وباميلا الكيك
مايا دياب وباميلا الكيك
مايا دياب وباميلا الكيك

ناقد موضة يحرج إليسا بسبب فستانها بأحدث حفلاتها في لبنان في لبنان..صور

إليسا
إليسا
إليسا

بفستان زفاف .. مى كساب تشارك جمهورها أحدث ظهور

مي كساب
مي كساب
مي كساب

فيديو

وفاة بونجا حارس مرمى وادي دجلة

صدمة في الرياضة المصرية بعد وفاة بونجا بعد صراع مع التهاب الكبد

شاكر وتعاطي المخدرات

شاكر نمبر وان في ورطة.. القبض على محظور بسلاح ومخدرات

خبيرة أبراج تثير الجدل بـ تنبؤاتها

كوكب عطارد السبب في القبض على مشاهير التيك توك .. خبيرة أبراج تكشف السر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الوطن والمقايضة

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشباب والمرأة.. شراكة وطنية في بناء برلمان المستقبل

أ.د عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: مَا بَيْنَ شِعْبِ أَبَي طَالِبِ وَشِعْبِ غَزَةِ زَمَكَانِيةٌ مَعْلُومَةٌ!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الفروسية.. قيادة وحرية وانتصار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: وجدان المصريين

المزيد