رغم إصابتها بحالة إعياء أصرت على الإدلاء بصوتها.. حالتا إغماء لـ سيدة وخفير" فى الخانكة والقناطر الخيرية

شهدت لجنة مدرسة خالد بن الوليد بأبو زعبل فى الخانكة ولجنة أبو الغيط بالقناطر الخيرية اليوم حالتي إغماء أثناء عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ .

الحالة الأولى كانت لسيدة تُدعى " س " 55 عامًا، حيث تعرضت لوعكة صحية مفاجئة أثناء تواجدها داخل اللجنة للإدلاء بصوتها وعلى الفور، تم التعامل الطبي معها داخل اللجنة، ورفضت السيدة نقلها إلى المستشفى بعد تحسن حالتها، مفضّلة البقاء والادلاء بصوتها بمحيط اللجنة.

أما الحالة الثانية، فكانت لأحد الخفراء بلجنة أبو الغيط، وقد تم نقله على وجه السرعة إلى مستشفى القناطر الخيرية لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.