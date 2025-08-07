رئيس جامعة بنها يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين كلية الحاسبات وشركة هيلث انسايتس

شهد الدكتور ناصر الجيزاوى ، رئيس جامعة بنها، توقيع بروتوكول تعاون بين كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي وشركة هيلث انسايتس.

وقّع الاتفاق كل من الدكتور كرم عبد الغنى عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة بنها، والمهندس مصطفى الشافعي رئيس مجلس ادارة شركة هيلث انسايتس، بهدف التعاون المشترك فى المجالات البحثية والاكاديمية.

جاء ذلك بحضور الدكتورة جيهان عبد الهادى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد عبد الفتاح وكيل كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي.

وأوضح الدكتور ناصر الجيزاوى أن بنود البروتوكول الموقع تنص على تعزيز التعاون المثمر بين الطرفين فى المجالات البحثية، والأكاديمية وإجراء البحوث التطبيقية المتخصصة فى مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة من خلال فريق بحثي لدى الجانبين، بالإضافة الى إشراك مشاريع التخرج وأبحاث طلاب الدراسات العليا وخصوصا فى مجال تصميم البرمجيات، مشيرا إلى أن البروتوكول يهدف الى اقامة تعاون أكاديمي طويل الأمد فى عدة مجالات منها القطاع الطبي عن طريق دعم المستشفيات بالخبرات المعلوماتية الطبية والبرمجة، والذكاء الاصطناعي، وعلوم البيانات، ومساعدة الباحثين من الأطباء فى التحليل الكمي والرقمي للبيانات الطبية باستخدام علوم الحاسب وتقنيات الذكاء الاصطناعي ، وتحسين الابتكار الرقمي لصالح المرضى.

وأشار "الجيزاوى" إلى أنه في مجال التعاون العلمي والبحثي نص البروتوكول على بحث إمكانية التعاون فى مجالات الدراسات العليا وتشجيع تبادل الخبرات واكتشاف الطلاب والباحثين المتميزين ، وتدريب الطلاب سواء البكالوريوس او الدراسات العليا، وعمل ندوات علمية ودورات تدريبية مشتركة والإعلان عنها.

ومن جانبه قال المهندس مصطفى الشافعى إن شركة هيلث انسايتس هى مؤسسة تصميم برمجيات متخصصة فى توريد وتشغيل المستشفيات حيث تمتلك خبرة وبرامج عن النظام الطبي لإدارة وتشغيل المستشفيات وهى رائدة دولية فى هذا المجال تستخدم احدث نظم البحث والتطوير فى مجال تصميم البرمجيات الطبية والتعامل الإلكتروني والصحة الرقمية ومدعومة بشركات مع مستشفيات تعليمية تعمل على تلبية الاحتياجات الطبية للمجتمع.

وأعرب الشافعى عن سعادته بتعزيز التبادل العلمي والبحثي ودعم مشاريع التخرج للطلاب مما يحقق التكامل بين الجانب الأكاديمي والتطبيقي مع جامعة بنها.