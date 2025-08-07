قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فى ذكرى وفاتها .. وصية دلال عبد العزيز حلقة في أذن دنيا وإيمي سمير غانم
نتنياهو: نعتزم إبعاد حماس وتسليم حكم غزة لهيئة مدنية
مصير البلوجر موكا موكا بعد القبض عليها بسبب الفيديوهات الخادشة
تعاون دبلوماسي–اقتصادي بين الخارجية والاستثمار لدعم الصادرات وجذب الاستثمارات
الأعلى للإعلام: ورشة التحليل الرياضي ستحمل اسم فهمي عمر
لطلاب الثانوية العامة والأزهرية.. ننشر الحدود الدنيا لكليات الجامعات الخاصة تنسيق 2025
تنسيق الجامعات 2025.. مؤشرات مهمة لجميع كليات المرحلة الثانية
فوكس نيوز: نتنياهو ينوي السيطرة الكاملة على غزة
المنتج المصري يغزو القارة السمراء.. 7.7 مليار دولار صادرات لإفريقيا في 2024.. وتوسع لأسواق جديدة
الطب 74%و73% للأسنان والهندسة 64%| إعلان تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2025.. رسمياً
أحمد سامي يعلن قائمة الاتحاد لمواجهة المصري البورسعيدي
حزب الله: تبنّي الحكومة اللبنانية لـ"ورقة براك" تجاوزًا لاتفاق الطائف
محافظات

رئيس جامعة بنها يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين كلية الحاسبات وشركة هيلث انسايتس

بروتوكول تعاون
بروتوكول تعاون
إبراهيم الهواري

شهد الدكتور ناصر الجيزاوى ، رئيس جامعة بنها، توقيع بروتوكول تعاون بين كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي وشركة هيلث انسايتس.

وقّع الاتفاق كل من الدكتور كرم عبد الغنى عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة بنها، والمهندس مصطفى الشافعي رئيس مجلس ادارة شركة هيلث انسايتس، بهدف التعاون المشترك فى المجالات البحثية والاكاديمية. 

جاء ذلك بحضور الدكتورة جيهان عبد الهادى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد عبد الفتاح وكيل كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي.

وأوضح الدكتور ناصر الجيزاوى أن بنود البروتوكول الموقع تنص على تعزيز التعاون المثمر بين الطرفين فى المجالات البحثية، والأكاديمية وإجراء البحوث التطبيقية المتخصصة فى مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة من خلال فريق بحثي لدى الجانبين، بالإضافة الى إشراك مشاريع التخرج وأبحاث طلاب الدراسات العليا وخصوصا فى مجال تصميم البرمجيات، مشيرا إلى أن البروتوكول يهدف الى اقامة تعاون أكاديمي طويل الأمد فى عدة مجالات منها القطاع الطبي عن طريق دعم المستشفيات بالخبرات المعلوماتية الطبية والبرمجة، والذكاء الاصطناعي، وعلوم البيانات، ومساعدة الباحثين من الأطباء فى التحليل الكمي والرقمي للبيانات الطبية باستخدام علوم الحاسب وتقنيات الذكاء الاصطناعي ، وتحسين الابتكار الرقمي لصالح المرضى.

وأشار "الجيزاوى" إلى أنه في مجال التعاون العلمي والبحثي نص البروتوكول على بحث إمكانية التعاون فى مجالات الدراسات العليا وتشجيع تبادل الخبرات واكتشاف الطلاب والباحثين المتميزين ، وتدريب الطلاب سواء البكالوريوس او الدراسات العليا، وعمل ندوات علمية ودورات تدريبية مشتركة والإعلان عنها.

ومن جانبه قال المهندس مصطفى الشافعى إن شركة هيلث انسايتس هى مؤسسة تصميم برمجيات متخصصة فى توريد وتشغيل المستشفيات حيث تمتلك خبرة وبرامج عن النظام الطبي لإدارة وتشغيل المستشفيات وهى رائدة دولية فى هذا المجال تستخدم احدث نظم البحث والتطوير فى مجال تصميم البرمجيات الطبية والتعامل الإلكتروني والصحة الرقمية ومدعومة بشركات مع مستشفيات تعليمية تعمل على تلبية الاحتياجات الطبية للمجتمع.

وأعرب الشافعى عن سعادته بتعزيز التبادل العلمي والبحثي ودعم مشاريع التخرج للطلاب مما يحقق التكامل بين الجانب الأكاديمي والتطبيقي مع جامعة بنها.

القليوبية بنها

