خروج جرار قطار بنها - منوف عن مساره دون حدوث أى إصابات

شهدت محطة قطارات بنها خروج جرار القطار المتجه من محطة بنها إلى محطة منوف، عن مساره، صباح اليوم السبت، وذلك أثناء مروره على التحويلات داخل حوش محطة بنها.

وتبين أن الجرار خرج عن مساره خلال لحظة قيام القطار من المحطة، وهو ما أدى إلى توقف حركة القطارات على سكك الطالع والنازل في نطاق محافظة القليوبية.

من جانبها دفعت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بفرق الطوارئ والفنيين بشكل عاجل للتعامل مع الموقف.

وجرت عملية "استعدال" للجرار وإعادته إلى مساره مرة أخرى باستخدام معدات السحب والرفع المخصصة لمثل هذه الحالات ولم تسفر الواقعة عن تسجيل أي إصابات بين الركاب.