بالفيديو كونفرانس.. استمرار حبس متهمين بسرقة فيلا والد وزير الاتصالات

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة عبر تقنية الفيديو كونفرانس حبس 3 متهمين 15 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامهم بإخفاء مقتنيات ومشغولات وبازارات متحصلة من واقعة سرقة فيلا مملوكة لوالد وزير الاتصالات بمنطقة الطالبية في الجيزة.

ويواجه المتهمون الثلاثة تهمة إخفاء أشياء متحصلة من السرقة، فيما أنكر المتهمون ما نُسب إليهم.

وأسندت النيابة العامة، في القضية رقم ٩٥٠٠ لسنة ٢٠٢٥ جنح الطالبية، إلى المتهمين "أحمد. ف"، وشقيقه "إبراهيم. ف"، تهمة سرقة منقولات، فيما وجّهت إلى "هشام. ا"، و"أحمد. ج"، و"عبد الستار. أ"، و3 متهمين آخرين، تهمة إخفاء أشياء متحصلة من جريمة سرقة.

واعترف المتهمان "أحمد. ف" وشقيقه "إبراهيم. ف" أمام جهات التحقيق بارتكابهما واقعة السرقة، حيث قاما بسرقة المقتنيات والتحف الموجودة داخل الفيلا، مستغلَّين علمهما بخلوها من السكان، ثم باعا تلك المسروقات لباقي المتهمين دون إخبارهم بحقيقتها أو أنها مسروقة.

في المقابل، أقرّ باقي المتهمين أمام النيابة العامة بحيازتهم المنقولات (تحف ومقتنيات وبازارات) من المتهمين الأول والثاني، دون علمهم بأنها متحصلة من جريمة سرقة.

وكانت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة قد ألقت القبض على 8 متهمين، لاتهامهم بسرقة وإخفاء مقتنيات ومشغولات من داخل فيلا ملك والد وزير الاتصالات بمنطقة الطالبية.