بطل جديد.. رشاد ينقذ جيرانه بعد انفجار أسطوانة غاز داخل منزل في بنها| تفاصيل

مشهد إنساني وبطولى جسده رشاد حسني السيد الطالب بالصف الثاني الثانوي ابن مدينة بنها حينما تدخل وضحى بروحه لإنقاذ حياة جيرانه بعد نشوب حريق هائل فى شقتهم.

اشادات واسعة

أصبح رشاد حديث الأهالي الذين وصفوه بأنه بطل حقيقي، وضرب مثالًا نادرا في الشجاعة لمحاولته إنقاذ الآخرين ، مؤكّدين أن ما فعله سيظل محفورًا في قلوبهم كقصة إنسانية ملهمة لأبناء جيله.

تفاصيل الواقعة

الواقعة شهدتها منطقة الشدية بمدينة بنها عندما فوجئ الأهالى باندلاع حريق داخل إحدى الشقق السكنية إثر انفجار اسطوانة غاز لم يتردد رشاد لحظة واحدة وأسرع محاولًا احتضان أسطوانة الغاز وإبعادها عن مكان التسرب، لينقذ السكان من كارثة محققة لكن الأنبوبة انفجرت، لتتصاعد ألسنة النيران وأصيب رشاد بحروق في مناطق متفرقة من جسده، نقل على إثرها إلى المستشفى حيث يتلقى الرعاية الطبية الكاملة.



أسفر الحادث عن وفاة إسماعيل سيد صاحب الشقة متأثرًا بإصابته، فيما لا يزال نجله وصديق رشاد تحت الملاحظة الطبية بمستشفى بنها التعليمي.

من ناحية أخرى خيم الحزن على أهالي المنطقة لوفاة الضحية الذي كان معروفًا بدماثة الخلق وحسن السيرة بين جيرانه.

رعاية طبية ومساعدات مالية

وفي لفتة إنسانية، زار المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، الشاب رشاد بمستشفى بنها الجامعي للاطمئنان على حالته، مثمنًا بطولته وإقدامه الذي أنقذ الأرواح. ووجّه المحافظ بتوفير رعاية طبية متكاملة له، كما قرر صرف مساعدة مالية عاجلة لأسرته، بجانب مساعدة شهرية فور تماثله للشفاء، تقديرًا لتضحيته وشجاعته.

واعلن محافظ القليوبية، الاستعانة بالدكتور إبراهيم كامل، أستاذ جراحة التجميل والحروق بجامعة عين شمس وأحد أبناء المحافظة، للاطمئنان على الحالة الصحية لمصاب حادث حريق الشدية بمدينة بنها.

وأكد المحافظ حرصه على متابعة الحالة وتوفير أفضل أوجه الرعاية الطبية، مشددًا على أن صحة المواطن تأتي في مقدمة الأولويات

من جانبه، أوضح الدكتور إبراهيم كامل أن حالة المصاب مستقرة، وأشاد بجهود الأطقم الطبية بمستشفى بنها التعليمي في تقديم الرعاية اللازمة على مدار الساعة.



وأعلن المحافظ أنه سيتم نقل المصاب بعد تماثله للشفاء إلى مركز التجميل التابع للدكتور إبراهيم كامل لاستكمال علاجه وإزالة آثار الحروق بالكامل، مؤكدًا أن هذه الرعاية ستُقدم بالمجان تقديرًا لشجاعة المصاب وتفانيه.