برلمان

مستشار بالأمم المتحدة: وقف إطلاق النار في غزة أقرب من أي وقت

المستشار محمد السيد فراج
المستشار محمد السيد فراج
القسم السياسي

قال المستشار محمد السيد فراج، مستشار التنمية والتخطيط بالأمم المتحدة، إن غزة تشهد وضعًا إنسانيًا متدهورًا يتطلب تدخلًا عاجلاً من المجتمع الدولي، مشيدا بدعوة مجلس الأمن الدولي لوقف إطلاق النار في القطاع، وهو ما استجابت له جميع الدول الأعضاء باستثناء الولايات المتحدة. 

وأضاف فراج في تصريحات صحفية، أن قرار مجلس الأمن الأخير يعد خطوة ضرورية لحماية المدنيين وتخفيف حدة الأزمة الإنسانية المتفاقمة، مشيرا إلى التحذيرات المتزايدة بشأن خطر المجاعة الذي يواجه سكان غزة. 

وتابع: "هذا الوضع يسلط الضوء على الحاجة الملحة لتوفير ممرات إنسانية آمنة تتيح إيصال الغذاء والأدوية، خاصة للفئات الأكثر تضررًا مثل الأطفال والنساء وكبار السن.. إنهم بحاجة ماسة إلى الدعم، ولكي يتحقق ذلك، يتعين على المجتمع الدولي تفعيل آلياته بشكل فوري".

وقف إطلاق النار في غزة

ومن أجل ضمان تنفيذ دعوة وقف إطلاق النار، أكد مستشار التنمية والتخطيط بالأمم المتحدة، أن الأمر يتطلب متابعة مستمرة من المجتمع الدولي، بالإضافة إلى ممارسة ضغط دبلوماسي على الأطراف المتصارعة، مردفا: "يمكن أن تسهم هذه الضغوط في ضمان التزام الجميع بقرارات مجلس الأمن، رغم أن غياب مشاركة الولايات المتحدة قد يقلل من قوة التأثير، إلا أنه لا يجب أن يثني المبادرات الدولية تجاه حماية المدنيين ووقف التصعيد العسكري.

ونوه بأن اتفاق إنهاء الحرب في غزة بات "أقرب من أي وقت مضى"، حيث من الممكن أن يُنهى هذا الصراع الأسبوع المقبل، في ظل استمرار المحادثات في الدوحة لاستكمال التفاصيل المتبقية وفقا لمستشار الأمن القومي الأميركي جايك سوليفان. كما أعربت حركة «حماس» الفلسطينية، عن حرصها على التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

وأشار المستشار محمد فراج، إلى أن بعض قادة جيش الاحتلال الإسرائيلي شكلوا جبهة، وسيطلبون من مجلس الوزراء الأمني، قبول الاقتراح الحالي لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين في غزة بدلا من الهجوم الذي تريد الحكومة تنفيذه في مدينة غزة، ومن بين من دعوا إلى إبرام اتفاق وقف إطلاق النار ووقف عملية غزة الموسعة، رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، ورئيس الموساد ديفيد برنياع، ومستشار الأمن القومي تساحي هنغبي.

